Безруков: русский человек силен своим всепрощением

ТАШКЕНТ, 12 окт – РИА Новости. Русский человек силен своим всепрощением, и оскорбления, которые сыплются в его адрес сегодня за рубежом, к нему не липнут, заявил журналистам народный артист России Сергей Безруков.

По его мнению, оскорбления и клевета, которые сейчас сыплются в адрес русских сегодня за рубежом – "это вот та самая грязь, которая не липнет". "Вот пройдут годы, и, поверьте, все забудется. Опять дружба, опять русский человек распахнет свои объятия, всех обнимет опять и будет всех любить", - считает артист.