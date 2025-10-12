Рейтинг@Mail.ru
Безруков: русский человек силен своим всепрощением - РИА Новости, 12.10.2025
15:57 12.10.2025
Безруков: русский человек силен своим всепрощением
Безруков: русский человек силен своим всепрощением
Безруков: русский человек силен своим всепрощением

Безруков рассказал, чем силен русский человек

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Безруков
Сергей Безруков. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 окт – РИА Новости. Русский человек силен своим всепрощением, и оскорбления, которые сыплются в его адрес сегодня за рубежом, к нему не липнут, заявил журналистам народный артист России Сергей Безруков.
Артист в эти дни находится в Ташкенте с гастрольной программой в связи со 130-летним юбилеем русского поэта Сергея Есенина. В воскресенье он принял участие в пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.
"Этим силен русский человек - любовью своей, всепрощением. В народе заложено, в генетическом коде заложено — всепрощение. Долго злиться не умеет, обиды не помнит", - сказал Безруков, отвечая на вопрос, что он вкладывает в определение "русский человек" и "русская душа".
По его мнению, оскорбления и клевета, которые сейчас сыплются в адрес русских сегодня за рубежом – "это вот та самая грязь, которая не липнет". "Вот пройдут годы, и, поверьте, все забудется. Опять дружба, опять русский человек распахнет свои объятия, всех обнимет опять и будет всех любить", - считает артист.
"Русский человек всегда защищал, русский человек всегда дружил. И уж, давайте будем откровенны, всегда человека из-за границы ставил выше, чем своих собственных… Широка русская душа, гостеприимная, любвеобильная", - добавил Безруков.
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Русскую культуру запретить нельзя, заявил Безруков
КультураРоссияСергей Безруков
 
 
