Глава Минприроды исполнил мечту двойняшек из Зеленограда

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетних двойняшек Евы и Гриши из Зеленограда, дети хотели увидеть закулисье передачи "Спокойной ночи, малыши!", передает корреспондент РИА Новости.

Также Еве и Грише показали в реквизитной куклу Хрюши, которой исполнилось 30 лет.