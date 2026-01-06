Рейтинг@Mail.ru
14:10 06.01.2026 (обновлено: 16:21 06.01.2026)
Глава Минприроды исполнил мечту двойняшек из Зеленограда
Глава Минприроды исполнил мечту двойняшек из Зеленограда

Козлов исполнил мечту Евы и Гриши о встрече с героями "Спокойной ночи, малыши!"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетних двойняшек Евы и Гриши из Зеленограда увидеть закулисье передачи "Спокойной ночи, малыши!"
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетних двойняшек Евы и Гриши из Зеленограда, дети хотели увидеть закулисье передачи "Спокойной ночи, малыши!", передает корреспондент РИА Новости.
Двойняшки увидели, как работают режиссёры в аппаратной, посетили съёмочную площадку, где ведущий программы Сергей Безруков, Степашка и Мишутка выясняли, правильно ли прислушиваться к дружеским советам.
Также Еве и Грише показали в реквизитной куклу Хрюши, которой исполнилось 30 лет.
После экскурсии брат с сестрой подарили Козлову свои новогодние рисунки.
Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
