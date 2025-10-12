Безруков рассказал о съемках сериала "Трудно быть богом"

"По масштабу съёмок, по задействованным моим коллегам, количеству актёров — и это всё достойные коллеги, совершенно потрясающие актёры — это размах, конечно, действительно такого мощного проекта по Стругацким, "Трудно быть богом", - добавил Безруков.

Он отказался сообщить, кого он играет в сериале, уточнив, что сначала он отказался играть первую предложенную ему роль, но затем принял предложение по новой роли. "И она как раз то, что мне действительно было бы интересно сыграть. И это то, что как раз необычно, неожиданно и очень-очень интересно", - добавил актер.