Безруков рассказал о съемках сериала "Трудно быть богом"

ТАШКЕНТ, 12 окт – РИА Новости. Масштабные съемки сериала "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких, многие сравнивают с голливудской лентой "Дюна", в кинопарке "Москино" построены декорации голливудского размаха, заявил журналистам народный артист России Сергей Безруков.
"Очень хорошая история получается. Построены на "Москино" абсолютные голливудские декорации Арканара — восточного города… Ну, многие называют этот сериал ответом "Дюне", - сказал Безруков на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан, рассказывая о своем участии в сериале "Трудно быть богом".
Актер напомнил, что большая экранизация повести Стругацких "Трудно быть богом", готовится к выходу в следующем году. "После Алексея Германа, вы понимаете, что это такая вот территория опасная, с одной стороны, потому что была экранизация "Трудно быть богом" (Германа – ред.)", - отметил Безруков.
"По масштабу съёмок, по задействованным моим коллегам, количеству актёров — и это всё достойные коллеги, совершенно потрясающие актёры — это размах, конечно, действительно такого мощного проекта по Стругацким, "Трудно быть богом", - добавил Безруков.
Он отказался сообщить, кого он играет в сериале, уточнив, что сначала он отказался играть первую предложенную ему роль, но затем принял предложение по новой роли. "И она как раз то, что мне действительно было бы интересно сыграть. И это то, что как раз необычно, неожиданно и очень-очень интересно", - добавил актер.
Ранее онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Часть съемок проходила в Иране, откуда после начала эскалации в стране были эвакуированы 90 членов съемочной группы, включая Федора Бондарчука, Никиту Кологривого, продюсера сериала Теймура Джафарова и сценариста Андрея Золотарева.
Онлайн-ресурс также назвал некоторых исполнителей нескольких ролей: Никита Кологривый сыграет Барона Пампу, Сергей Безруков - дона Кондора, Федор Бондарчук - дона Куба. По данным создателей сериала, главного героя - дона Румату - сыграет сербский актёр Александар Радойичич.