Глава Минтранса исполнил мечту девочки из Москвы - РИА Новости, 02.01.2026
10:48 02.01.2026
Глава Минтранса исполнил мечту девочки из Москвы
Глава Минтранса исполнил мечту девочки из Москвы - РИА Новости, 02.01.2026
Глава Минтранса исполнил мечту девочки из Москвы
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту Маргариты из Москвы, которая хотела встретиться с актером Сергеем... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T10:48:00+03:00
2026-01-02T10:48:00+03:00
россия
москва
андрей никитин (политик)
сергей безруков
московский губернский театр
елка желаний
россия, москва, андрей никитин (политик), сергей безруков, московский губернский театр, елка желаний
Россия, Москва, Андрей Никитин (политик), Сергей Безруков, Московский губернский театр, Елка желаний
Глава Минтранса исполнил мечту девочки из Москвы

Глава Минтранса исполнил мечту девочки из Москвы в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр транспорта РФ Андрей Никитин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр транспорта РФ Андрей Никитин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту Маргариты из Москвы, которая хотела встретиться с актером Сергеем Безруковым на спектакле "Хулиган".
Никитин вручил девочке билеты на желанный спектакль в Московский губернский театр. Маргарита рассказала, что увлекается театральным искусством и ходит в театральный кружок.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025, 16:12
 
РоссияМоскваАндрей Никитин (политик)Сергей БезруковМосковский губернский театрЕлка желаний
 
 
