Глава Минтранса исполнил мечту девочки из Москвы
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту Маргариты из Москвы, которая хотела встретиться с актером Сергеем... РИА Новости, 02.01.2026
россия
москва
андрей никитин (политик)
сергей безруков
московский губернский театр
елка желаний
Россия, Москва, Андрей Никитин (политик), Сергей Безруков, Московский губернский театр, Елка желаний
