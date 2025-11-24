https://ria.ru/20251124/bezrukov-2057267202.html
Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом
Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом - РИА Новости, 24.11.2025
Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом
Актер Сергей Безруков подал в суд иск к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:07:00+03:00
2025-11-24T22:07:00+03:00
2025-11-24T22:07:00+03:00
москва
сергей безруков
wildberries
ozon
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010066786_0:344:2800:1918_1920x0_80_0_0_deccadfb1b95855329dccfbdf1b55874.jpg
https://ria.ru/20251104/dolina--2052742441.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010066786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41d640aa2a1aa5013c3fa53b22427bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей безруков, wildberries, ozon, происшествия
Москва, Сергей Безруков, Wildberries, Ozon, Происшествия
Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом
Сергей Безруков подал в суд на ИП за продажу масок с его лицом на маркетплейсах
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Актер Сергей Безруков подал в суд иск к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
«
"В поданном иске указано, что ответчиком ИП Соболевской К.О. выставлены на продажу на платформах Wildberries
и Ozon
"Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков
", а также тканевые маски с изображением лица артиста", - сообщили в суде.
В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации, требуемую Безруковым, в суде не сообщили.
Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, иск актера зарегистрирован в понедельник, дата его рассмотрения не назначена.