Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Актер Сергей Безруков подал в суд иск к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.

В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации, требуемую Безруковым, в суде не сообщили.