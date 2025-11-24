Рейтинг@Mail.ru
22:07 24.11.2025
Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом
Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом
Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Актер Сергей Безруков подал в суд иск к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
"В поданном иске указано, что ответчиком ИП Соболевской К.О. выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon "Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков", а также тканевые маски с изображением лица артиста", - сообщили в суде.
В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации, требуемую Безруковым, в суде не сообщили.
Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении РИА Новости, иск актера зарегистрирован в понедельник, дата его рассмотрения не назначена.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Появились подробности по делу Долиной
4 ноября, 11:06
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
