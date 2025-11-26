Суд принял к производству иск Безрукова к белгородской предпринимательнице

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы принял к производству иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Двадцать шестого ноября 2025 года вынесено определение о принятии заявления к производству", - следует из данных.

Дата судебного заседания не назначена.

Ранее в суде сообщили о том, что в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации в суде не сообщили.

Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская ранее рассказала РИА Новости, что она не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова.