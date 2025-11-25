Рейтинг@Mail.ru
Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 25.11.2025 (обновлено: 14:29 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/bezrukov-2057412542.html
Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова
Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова - РИА Новости, 25.11.2025
Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова
Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская заявила РИА Новости, что не получала никаких досудебных претензий и до сих пор не знает сути... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:27:00+03:00
2025-11-25T14:29:00+03:00
белгородская область
москва
сергей безруков
ольга бузова
wildberries
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010066786_0:344:2800:1918_1920x0_80_0_0_deccadfb1b95855329dccfbdf1b55874.jpg
https://ria.ru/20251124/bezrukov-2057267202.html
белгородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010066786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41d640aa2a1aa5013c3fa53b22427bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, москва, сергей безруков, ольга бузова, wildberries, ozon
Белгородская область, Москва, Сергей Безруков, Ольга Бузова, Wildberries, Ozon
Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова

Предпринимательница заявила, что досудебных претензий от Безрукова не было

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Безруков
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Сергей Безруков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская заявила РИА Новости, что не получала никаких досудебных претензий и до сих пор не знает сути иска актера Сергея Безрукова, который подал на нее в суд из-за продажи масок с его изображением.
Как ранее сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы, актер Сергей Безруков подал иск к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской. Причиной стало распространение на маркетплейсах масок с его изображением.
«
"Суд пока не дает ничего читать. Досудебных претензий не было. Вообще не знаю, о чем речь и почему ко мне... Мы сталкивались с аналогичными мошенниками. Дело в том, что китайцы копируют все, что только можно и нельзя. Начиная от самих производителей и поставщиков. Вот когда видите, например, на маркетах, что светится какой-то продавец, либо товар какой-то, и они копируют все целиком, подставляя что-то свое. А потом, когда дело доходит до суда, там вообще никого не найти", - рассказала предпринимательница.
Соболевская категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с изображением Сергея Безрукова, отметив, что занимается производством детских игрушек.
Согласно открытым данным, на платформах Wildberries и Ozon маска продавалась в магазине "Мега Тойс", зарегистрированном как ИП Соболевская К.О. в Белгородской области. Корреспондент РИА Новости убедился, что в ассортименте данного магазина также присутствуют маски других знаменитостей и персонажей, таких как Ольга Бузова, Хазбик, Шрек, Эдвард Каллен, а также детские костюмы, игрушки и подушки. Примечательно, что карнавальной маски Сергея Безрукова в настоящее время нет в наличии на маркетплейсах у этого магазина, хотя еще утром во вторник она была доступна для покупки.
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом
24 ноября, 22:07
 
Белгородская областьМоскваСергей БезруковОльга БузоваВайлдберриз (Wildberries)Ozon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала