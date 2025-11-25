Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова

«

"Суд пока не дает ничего читать. Досудебных претензий не было. Вообще не знаю, о чем речь и почему ко мне... Мы сталкивались с аналогичными мошенниками. Дело в том, что китайцы копируют все, что только можно и нельзя. Начиная от самих производителей и поставщиков. Вот когда видите, например, на маркетах, что светится какой-то продавец, либо товар какой-то, и они копируют все целиком, подставляя что-то свое. А потом, когда дело доходит до суда, там вообще никого не найти", - рассказала предпринимательница.