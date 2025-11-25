Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова

БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская заявила РИА Новости, что не получала никаких досудебных претензий и до сих пор не знает сути иска актера Сергея Безрукова, который подал на нее в суд из-за продажи масок с его изображением.
Как ранее сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы, актер Сергей Безруков подал иск к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской. Причиной стало распространение на маркетплейсах масок с его изображением.
«
"Суд пока не дает ничего читать. Досудебных претензий не было. Вообще не знаю, о чем речь и почему ко мне... Мы сталкивались с аналогичными мошенниками. Дело в том, что китайцы копируют все, что только можно и нельзя. Начиная от самих производителей и поставщиков. Вот когда видите, например, на маркетах, что светится какой-то продавец, либо товар какой-то, и они копируют все целиком, подставляя что-то свое. А потом, когда дело доходит до суда, там вообще никого не найти", - рассказала предпринимательница.
Соболевская категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с изображением Сергея Безрукова, отметив, что занимается производством детских игрушек.
Согласно открытым данным, на платформах Wildberries и Ozon маска продавалась в магазине "Мега Тойс", зарегистрированном как ИП Соболевская К.О. в Белгородской области. Корреспондент РИА Новости убедился, что в ассортименте данного магазина также присутствуют маски других знаменитостей и персонажей, таких как Ольга Бузова, Хазбик, Шрек, Эдвард Каллен, а также детские костюмы, игрушки и подушки. Примечательно, что карнавальной маски Сергея Безрукова в настоящее время нет в наличии на маркетплейсах у этого магазина, хотя еще утром во вторник она была доступна для покупки.
