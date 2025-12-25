https://ria.ru/20251225/sud-2064731784.html
Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе
Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе - РИА Новости, 25.12.2025
Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе
Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска актера Сергея Безрукова 20 января, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T21:35:00+03:00
2025-12-25T21:35:00+03:00
2025-12-25T21:35:00+03:00
шоубиз
москва
сергей безруков
wildberries
ozon
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064642589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_012e324ccd849d0e383e555b166f1a8b.jpg
https://ria.ru/20251225/sud-2064587252.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064642589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_431be59061f8f4aef61a246f641adca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей безруков, wildberries, ozon, общество
Шоубиз, Москва, Сергей Безруков, Wildberries, Ozon, Общество
Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе
Иск Безрукова к предпринимательнице из-за масок продолжат рассматривать в январе
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска актера Сергея Безрукова 20 января, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Судебное заседание отложено на 20 января", - сообщил судья.
В ходе заседания выяснилось, что истец провел портретную экспертизу, которая подтвердила, что на масках изображен актер.
Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым
иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries
и Ozon
карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.