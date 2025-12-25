Рейтинг@Mail.ru
Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе
21:35 25.12.2025
Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе
Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе
Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска актера Сергея Безрукова 20 января, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его РИА Новости, 25.12.2025
Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе

Иск Безрукова к предпринимательнице из-за масок продолжат рассматривать в январе

Сергей Безруков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска актера Сергея Безрукова 20 января, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Судебное заседание отложено на 20 января", - сообщил судья.
В ходе заседания выяснилось, что истец провел портретную экспертизу, которая подтвердила, что на масках изображен актер.
Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.
Иск Бони к невесте Лепса может уйти в другой суд
Вчера, 13:58
 
Шоубиз Москва Сергей Безруков Вайлдберриз (Wildberries) Ozon Общество
 
 
