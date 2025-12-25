Иск Безрукова к предпринимательнице продолжат рассматривать в январе

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска актера Сергея Безрукова 20 января, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.