Суд запретил продавать маски с изображением Безрукова - РИА Новости, 20.01.2026
11:23 20.01.2026
Суд запретил продавать маски с изображением Безрукова
Суд запретил продавать маски с изображением Безрукова
Хамовнический суд Москвы запретил предпринимательнице продавать тканевые маски с изображением актера Сергея Безрукова и обязал удалить все его персональные... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:23:00+03:00
2026-01-20T11:23:00+03:00
происшествия
москва
Суд запретил продавать маски с изображением Безрукова

Суд запретил предпринимательнице продавать маски с изображением Безрукова

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы запретил предпринимательнице продавать тканевые маски с изображением актера Сергея Безрукова и обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд обязал удалить… из открытых источников в сети интернет на сайтах маркетплейсов Wildberries и Ozon… все персональные данные Сергея Безрукова. Запретить ИП Соболевской дальнейшее использование и обработку персональных данных Сергея Безрукова", - огласил решение судья.
Также суд решил взыскать с Кристины Соболевской 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Безруков просил 500 тысяч.
В ходе заседания выяснилось, что после иска артиста она прекратила продажи тканевых масок с изображением Безрукова и удалила все его персональные данные. Ранее Соболевская в отзыве на исковое заявление Безрукова просила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить её на выплату роялти от продаж масок.
Как сообщали в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. Истец отмечал, что ответчик его согласия не получал, и просил суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать компенсацию морального вреда.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
