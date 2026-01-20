Суд запретил продавать маски с изображением Безрукова

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы запретил предпринимательнице продавать тканевые маски с изображением актера Сергея Безрукова и обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд обязал удалить… из открытых источников в сети интернет на сайтах маркетплейсов Wildberries Ozon … все персональные данные Сергея Безрукова . Запретить ИП Соболевской дальнейшее использование и обработку персональных данных Сергея Безрукова", - огласил решение судья.

Также суд решил взыскать с Кристины Соболевской 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Безруков просил 500 тысяч.

В ходе заседания выяснилось, что после иска артиста она прекратила продажи тканевых масок с изображением Безрукова и удалила все его персональные данные. Ранее Соболевская в отзыве на исковое заявление Безрукова просила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить её на выплату роялти от продаж масок.