Суд в декабре начнет рассматривать иск Безрукова к предпринимательнице

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в декабре проведет беседу по иску актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.