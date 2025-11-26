Рейтинг@Mail.ru
Суд в декабре начнет рассматривать иск Безрукова к предпринимательнице - РИА Новости, 26.11.2025
21:35 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/sud-2057842792.html
Суд в декабре начнет рассматривать иск Безрукова к предпринимательнице
Суд в декабре начнет рассматривать иск Безрукова к предпринимательнице
Хамовнический суд Москвы в декабре проведет беседу по иску актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T21:35:00+03:00
2025-11-26T21:35:00+03:00
сергей безруков, россия
Сергей Безруков, Россия
Суд в декабре начнет рассматривать иск Безрукова к предпринимательнице

Суд в декабре проведет беседу по иску Безрукова к ИП Соболевской

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Безруков
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в декабре проведет беседу по иску актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Беседа по исковому заявлению Безрукова С.В. к ИП Соболевской К.О. назначена на 9 декабря в 13.45 мск",- говорится в данных.
Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации в суде не сообщили.
Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская ранее рассказала РИА Новости, что она не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова.
Соболевская категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с изображением Сергея Безрукова, отметив, что занимается производством детских игрушек.
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Белгородская предпринимательница высказалась об иске Безрукова
25 ноября, 14:27
 
Сергей БезруковРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
