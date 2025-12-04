Артиста Агапова внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил в четверг, что внес народного артиста России Ивана Агапова в список лиц, якобы представляющих угрозу украинской нацбезопансости.

"Национальный совет на заседании 4 декабря внес российского актера Ивана Агапова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацсовета в соцсети Facebook*.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком.