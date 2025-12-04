Артиста Агапова внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил в четверг, что внес народного артиста России Ивана Агапова в список лиц, якобы представляющих угрозу украинской нацбезопансости.
«
"Национальный совет на заседании 4 декабря внес российского актера Ивана Агапова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацсовета в соцсети Facebook*.
В ведомстве отметили, что основание стали посещение Агаповым новых регионов России, поддержка России, а также якобы "антиукраинские высказывания". Совет обратился к министерству культуры Украины с просьбой внесли актера в соответствующий список.
Ранее в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины были внесены российские музыкальные исполнители и актеры - Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
26 августа, 07:44