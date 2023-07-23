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Биография Ивана Демидова

Биография Ивана Демидова - РИА Новости, 23.07.2023

Биография Ивана Демидова

Телеведущий, режиссер и российский политический деятель Иван Иванович Демидов родился 23 июля 1963 года в городе Сызрани Куйбышевской (ныне Самарской) области. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T01:00

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справки

сызрань

иван демидов

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Телеведущий, режиссер и российский политический деятель Иван Иванович Демидов родился 23 июля 1963 года в городе Сызрани Куйбышевской (ныне Самарской) области. С 1981 по 1983 год проходил службу в рядах Советской армии. В 1995 году окончил заочное отделение филологического факультета Пятигорского государственного лингвистического университета (ныне Пятигорский государственный университет).В 1983 году Демидов начал работать осветителем в Телевизионном техническом центре "Останкино". С 1987 года был администратором в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения Гостелерадио СССР (в таких передачах, как "А ну-ка, девушки", "Что? Где? Когда?", "От всей души", "Мир и молодежь"), затем стал ассистентом режиссера и собственно режиссером в программе "Взгляд".В 1989 году пробовал себя в роли режиссера по освещению XIIIВсемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Северной Корее.В 1990 году совместно с Александром Любимовым, Андреем Разбашом, Александром Горожанкиным, Владиславом Листьевым и Александром Политковским основал телекомпанию ВИD. Одной из первых передач студии стал популярный проект "Поле чудес".С 1991 года – режиссер и ведущий программы "МузОбоз" телекомпании ВИD.В 1992–1994 годах стал ведущим программы "Площадка обоза".С 1992 года являлся режиссером телекомпании ВИD, был членом совета директоров компании.В 1994-1995 годах – генеральный продюсер телеканала "ТВ-6 Москва".С 1995 года по июнь 1998 года – генеральный директор "ТВ-6 Москва".С июня 1998 года являлся заместителем, затем первым заместителем генерального директора Московской независимой вещательной корпорации (МНВК) "ТВ-6".С 1994 года запустил около 40 оригинальных программ, среди которых "Пост-музыкальные новости" (1994), "Катастрофы недели" (1994), "Акулы пера" (1995), "Дорожный патруль" (1995), "Я сама" (1995), "Те кто" (1995), "Территория ТВ-6" (1995), "6 новостей" (1996), "Сделай шаг" (1996), "Профессия" (1996), "Частный случай" (1996), "Обозреватель" (1996), "О.С.П. – студия" (1996) и др.В 2001 году объявил о своем уходе из "ТВ-6", однако остался членом совета директоров канала. В дальнейшем был ведущим программы "Русский взгляд" (телеканал "Московия").В 2005 году возглавил спутниковый ТВ-канал "Спас" (православный канал, работающий под эгидой Патриарха Московского и всея Руси). Заниматься общественной деятельностью Демидов начал как советник и координатор от партии "Единая Россия". С 2005 года руководил молодежным ответвлением партии под названием "Молодая гвардия".В феврале 2008 года был назначен начальником идеологического управления Политического департамента Всероссийской политической партии "Единая Россия".В апреле 2009 года назначен начальником департамента Управления президента Российской Федерации по внутренней политике. С 2010 года – заместителем начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике. В 2009 году вошел в Комиссию при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Являлся членом комиссии до ее ликвидации в 2012 году. В 2009 –2012 годах был заместителем председателя Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации.13 июня 2012 года Иван Демидов был назначен заместителем министра культуры Российской Федерации. В министерстве курировал кинематографию и модернизационные программы.В июне 2013 года департамент кинематографии был переведен в прямое подчинение министра культуры Владимира Мединского. За Демидовым был закреплен департамент государственной поддержки искусства и народного творчества, а также отделы информационной политики и модернизационных программ. 26 ноября 2013 года стало известно, что Иван Демидов покидает пост заместителя министра культуры Российской Федерации по собственному желанию. В сентябре 2019 года возглавил парк "Зарядье". С 2015 года Демидов является председателем президиума Фонда развития современного искусства. В 2016 –2019 годах входил в Общественный совет при Министерстве культуры Российской Федерации.С 2022 года является председателем Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты города Москвы. Член Академии Российского телевидения (1998).Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса (2011). Демидов имеет ряд наград: Благодарность президента Российской Федерации (2011), Нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую культуру" (2013), Благодарность министра культуры Российской Федерации (2017). Лауреат премии Союза журналистов (1997). Холост, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сызрань, иван демидов