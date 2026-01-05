Пас Демидова помог "Монреалю" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" на выезде обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Далласе и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (9-я минута), Оливер Капанен (32), Юрай Слафковский (39) и Лэйн Хатсон (64). За "Даллас" отличились Маврик Бурк (14) и Уайатт Джонстон (31, 52).
04 января 2026 • начало в 22:00
Закончен в OT
13:53 • Маврик Бург
30:14 • Уайтт Джонстон
51:07 • Уайтт Джонстон
08:42 • Брендан Галлахер
31:59 • Оливер Капанен
(Иван Демидов, Юрай Слафковский)
38:39 • Юрай Слафковский
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
63:40 • Лэйн Хатсон
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отдал голевую передачу на Капанена. На счету 20-летнего россиянина стало 36 (10+26) очков в 41 матче текущего сезона, он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. Защитник "Далласа" Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
"Монреаль" (52 очка) занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. Потерпевший пятое поражение подряд "Даллас" (58) располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Даллас" в гостях сыграет с "Каролиной Харрикейнз" в ночь на 7 января, "Монреаль" примет "Калгари Флэймз" в ночь на 8 января.