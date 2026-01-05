Рейтинг@Mail.ru
Пас Демидова помог "Монреалю" обыграть "Даллас" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:42 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/demidov-2066412619.html
Пас Демидова помог "Монреалю" обыграть "Даллас" в матче НХЛ
Пас Демидова помог "Монреалю" обыграть "Даллас" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Пас Демидова помог "Монреалю" обыграть "Даллас" в матче НХЛ
"Монреаль Канадиенс" на выезде обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T00:42:00+03:00
2026-01-05T00:42:00+03:00
хоккей
спорт
брендан галлахер
илья любушкин
иван демидов
монреаль канадиенс
даллас старз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011273197_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_a74600f72b88b604ad66488d0921dd80.jpg
https://ria.ru/20260104/ovechkin-2066347959.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011273197_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_8bfa57cb39d61debef18685d494088bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брендан галлахер, илья любушкин, иван демидов, монреаль канадиенс, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Брендан Галлахер, Илья Любушкин, Иван Демидов, Монреаль Канадиенс, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Пас Демидова помог "Монреалю" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

Ассист Демидова помог "Монреалю" победить "Даллас" в матче НХЛ

© Фото : x.com/canadiensmtlХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : x.com/canadiensmtl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" на выезде обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Далласе и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Брендан Галлахер (9-я минута), Оливер Капанен (32), Юрай Слафковский (39) и Лэйн Хатсон (64). За "Даллас" отличились Маврик Бурк (14) и Уайатт Джонстон (31, 52).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 января 2026 • начало в 22:00
Закончен в OT
Даллас
3 : 4
Монреаль
13:53 • Маврик Бург
(Джейсон Робертсон, Роопе Хинц)
30:14 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен, Томас Харли)
51:07 • Уайтт Джонстон
(Миро Хеисканен, Мэтт Дюшен)
08:42 • Брендан Галлахер
(Филлип Дано, Александр Каррье)
31:59 • Оливер Капанен
(Иван Демидов, Юрай Слафковский)
38:39 • Юрай Слафковский
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
63:40 • Лэйн Хатсон
(Филлип Дано)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отдал голевую передачу на Капанена. На счету 20-летнего россиянина стало 36 (10+26) очков в 41 матче текущего сезона, он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. Защитник "Далласа" Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
"Монреаль" (52 очка) занимает второе место в таблице Атлантического дивизиона. Потерпевший пятое поражение подряд "Даллас" (58) располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Даллас" в гостях сыграет с "Каролиной Харрикейнз" в ночь на 7 января, "Монреаль" примет "Калгари Флэймз" в ночь на 8 января.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Овечкину разбили лицо и снова выбили зуб! Как он лишился первого?
Вчера, 14:45
 
ХоккейСпортБрендан ГаллахерИлья ЛюбушкинИван ДемидовМонреаль КанадиенсДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    Д. Медведев
    М. Фучович
    4
    1
  • Хоккей
    05.01 14:30
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Сочи
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    05.01 17:00
    ЦСКА
    Автодор
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Вашингтон
    Анахайм
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Рейнджерс
    Юта
  • Хоккей
    06.01 03:30
    Оттава
    Детройт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала