"Вашингтон" обыграл "Монреаль" Демидова, Овечкин прервал голевую серию

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась волевой победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе "Вашингтона" дубль в основное время матча оформил Этен Фрэнк (46-я и 59-я минуты). Автором победной шайбы в овертайме стал Коннор Макмайкл (65). У гостей отличились Джош Андерсон (9) и Брендан Галлахер (28).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 24 минуты и 45 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. 40-летний россиянин прервал личную голевую серию, которая составила четыре матча.

Форвард "Канадиенс" Иван Демидов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и результативными действиями не отметился.