"Вашингтон" обыграл "Монреаль" Демидова, Овечкин прервал голевую серию
05:52 14.01.2026
"Вашингтон" обыграл "Монреаль" Демидова, Овечкин прервал голевую серию
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Вашингтон
3 : 2
Монреаль
45:06 • Этен Франк
(Мэтт Рой, Расмус Сандин)
58:06 • Этен Франк
(Расмус Сандин, Энтони Бовилье)
64:21 • Коннор Макмайкл
(Дилан Строум, Расмус Сандин)
08:14 • Джош Андерсон
27:40 • Брендан Галлахер
(Филлип Дано, Захари Болдук)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась волевой победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе "Вашингтона" дубль в основное время матча оформил Этен Фрэнк (46-я и 59-я минуты). Автором победной шайбы в овертайме стал Коннор Макмайкл (65). У гостей отличились Джош Андерсон (9) и Брендан Галлахер (28).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 24 минуты и 45 секунд игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. 40-летний россиянин прервал личную голевую серию, которая составила четыре матча.
Форвард "Канадиенс" Иван Демидов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и результативными действиями не отметился.
"Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Монреаль" потерпел второе поражение в последних шести играх.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!
12 января, 06:15
 
