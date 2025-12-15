Гол Демидова помог "Монреалю" победить "Эдмонтон" в матче НХЛ

Демидов забросил седьмую шайбу в сезоне, всего в его активе 25 очков (7 голов + 28 передач). Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата среди новичков. Лидирует Беккет Сеннеке (26 очков).