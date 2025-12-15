Гол Демидова помог "Монреалю" победить "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Иван Демидов (23-я минута), Джозеф Велено (32), Ник Сузуки (44) и Александр Тексье (54). У "Эдмонтона" отличился Зак Хайман (53).
15 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
22:28 • Иван Демидов
(Юрай Слафковский, Лэйн Хатсон)
31:58 • Джо Велено
43:38 • Ник Сузуки
(Юрай Слафковский, Лэйн Хатсон)
53:52 • Александр Тексье
(Джейден Страбл)
52:29 • Зак Хайман
Демидов забросил седьмую шайбу в сезоне, всего в его активе 25 очков (7 голов + 28 передач). Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата среди новичков. Лидирует Беккет Сеннеке (26 очков).
"Монреаль", набрав 38 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Эдмонтон" с 36 баллами располагается на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Баффало Сейбрз" в гостях обыграл "Сиэтл Кракен" со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).