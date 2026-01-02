Рейтинг@Mail.ru
"Монреаль" обыграл "Каролину" Свечникова, Демидов сделал две передачи
05:47 02.01.2026
"Монреаль" обыграл "Каролину" Свечникова, Демидов сделал две передачи
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, каролина харрикейнз, александр никишин, андрей свечников, иван демидов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Каролина Харрикейнз, Александр Никишин, Андрей Свечников, Иван Демидов
"Монреаль" обыграл "Каролину" Свечникова, Демидов сделал две передачи

"Монреаль" обыграл "Каролину" в матче НХЛ, Демидов сделал две передачи

© Getty Images / Minas PanagiotakisХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Getty Images / Minas Panagiotakis
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
5 : 7
Монреаль
10:47 • Николай Элерс
(Александр Никишин, Себастьян Ахо)
12:19 • Себастьян Ахо
(Йоэль Нистрем, Андрей Свечников)
14:51 • Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
20:54 • Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
56:58 • Себастьян Ахо
(Николай Элерс, К'Андре Миллер)
03:10 • Ник Сузуки
(Александр Тексье, Сэмуэль Блэйз)
04:06 • Оливер Капанен
(Иван Демидов, Юрай Слафковский)
25:01 • Сэмуэль Блэйз
(Лэйн Хатсон, Брендан Галлахер)
36:23 • Коул Кофилд
(Александр Тексье)
36:46 • Джош Андерсон
51:20 • Юрай Слафковский
(Джейден Страбл, Иван Демидов)
58:00 • Лэйн Хатсон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 7:5 (2:3, 3:1, 2:1). В составе "Монреаля" шайбы забросили Ник Сузуки (4-я минута), Оливер Капанен (5), Сэмми Бле (26), Коул Кофилд (37), Джош Андерсон (37), Юрай Слафковски (52) и Лэйн Хатсон (58). У "Каролины" отличились Николай Элерс (11), Себастьян Ахо (13), российский нападающий Андрей Свечников (15), российский защитник Александр Никишин (21) и Николай Элерс (57).
Андрей Свечников также записал на свой счет две голевые передачи и был признан третьей звездой матча. Александр Никишин отметился одним результативным пасом.
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отличился двумя ассистами.
"Канадиенс" одержали третью победу в последних четырех матчах чемпионата НХЛ и обыграли "Каролину" на выезде впервые с 7 апреля 2016 года. "Харрикейнз" потерпели второе поражение подряд.
Хоккеист Юты Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Три очка Сергачева помогли "Юте" разгромить "Айлендерс"
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Монреаль Канадиенс Каролина Харрикейнз Александр Никишин Андрей Свечников Иван Демидов
 
