"Монреаль" обыграл "Каролину" Свечникова, Демидов сделал две передачи

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 7:5 (2:3, 3:1, 2:1). В составе "Монреаля" шайбы забросили Ник Сузуки (4-я минута), Оливер Капанен (5), Сэмми Бле (26), Коул Кофилд (37), Джош Андерсон (37), Юрай Слафковски (52) и Лэйн Хатсон (58). У "Каролины" отличились Николай Элерс (11), Себастьян Ахо (13), российский нападающий Андрей Свечников (15), российский защитник Александр Никишин (21) и Николай Элерс (57).

Андрей Свечников также записал на свой счет две голевые передачи и был признан третьей звездой матча. Александр Никишин отметился одним результативным пасом.

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отличился двумя ассистами.