https://ria.ru/20260203/khokkey-2071842721.html
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T06:27:00+03:00
2026-02-03T06:27:00+03:00
2026-02-03T06:27:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
монреаль канадиенс
миннесота уайлд
кирилл капризов
владимир тарасенко
данила юров
яков тренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071842548_958:236:2511:1109_1920x0_80_0_0_968423939300bb2f3d1cd42f6f01af49.jpg
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071841431.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071842548_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_8b4c69a860550c47169a70a239ac9d01.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, миннесота уайлд, кирилл капризов, владимир тарасенко, данила юров, яков тренин, иван демидов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Миннесота Уайлд, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров, Яков Тренин, Иван Демидов
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова в НХЛ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили Йоэль Эрикссон Эк (1-я минута), российский нападающий Кирилл Капризов (16) и Брок Фэйбер (48). Автором победного гола в овертайме стал Капризов (64), который был признан первой звездой матча. У "Монреаля" отличились Брендан Галлахер (20), российский форвард Иван Демидов (40) и Кирби Дак (41).
Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко нанес два броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил один силовой прием. Форвард "Уайлд" Данила Юров дважды бросил в створ ворот и отметился одним хитом. Нападающий "дикарей" Яков Тренин применил шесть силовых приемов.
"Миннесота" одержала четвертую победу подряд. "Монреаль" потерпел первое поражение после серии из трех побед.