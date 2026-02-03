Рейтинг@Mail.ru
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова
Хоккей
 
06:27 03.02.2026
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071841431.html
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова

Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова в НХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Миннесота
4 : 3
Монреаль
00:38 • Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Йоханссон, Мэттью Болди)
15:48 • Кирилл Капризов
(Квин Хьюс, Райан Хартман)
47:05 • Брок Фабер
(Маркус Йоханссон, Квин Хьюс)
63:38 • Кирилл Капризов
(Квин Хьюс, Мэттью Болди)
19:08 • Брендан Галлахер
(Филлип Дано, Майк Мэтесон)
39:43 • Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Александр Каррье)
40:12 • Кирби Дах
(Ник Сузуки, Ноа Добсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили Йоэль Эрикссон Эк (1-я минута), российский нападающий Кирилл Капризов (16) и Брок Фэйбер (48). Автором победного гола в овертайме стал Капризов (64), который был признан первой звездой матча. У "Монреаля" отличились Брендан Галлахер (20), российский форвард Иван Демидов (40) и Кирби Дак (41).
Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко нанес два броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил один силовой прием. Форвард "Уайлд" Данила Юров дважды бросил в створ ворот и отметился одним хитом. Нападающий "дикарей" Яков Тренин применил шесть силовых приемов.
"Миннесота" одержала четвертую победу подряд. "Монреаль" потерпел первое поражение после серии из трех побед.
