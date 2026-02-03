Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе "Миннесоты" шайбы в основное время матча забросили Йоэль Эрикссон Эк (1-я минута), российский нападающий Кирилл Капризов (16) и Брок Фэйбер (48). Автором победного гола в овертайме стал Капризов (64), который был признан первой звездой матча. У "Монреаля" отличились Брендан Галлахер (20), российский форвард Иван Демидов (40) и Кирби Дак (41).