Демидов вошел в число лучших новичков до 20 лет по версии НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
02:00 09.12.2025
Демидов вошел в число лучших новичков до 20 лет по версии НХЛ
Демидов вошел в число лучших новичков до 20 лет по версии НХЛ
Демидов вошел в число лучших новичков до 20 лет по версии НХЛ

Демидов вошел в число лучших новичков до 20 лет по версии сайта НХЛ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский форвард "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов вошел в число лучших новичков среди полевых игроков текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не старше 20 лет по версии авторов сайта турнира.
Россиянин, которому в среду исполнится 20 лет, занимает второе место в списке бомбардиров среди нападающих-новичков с 22 очками (6 голов и 16 передач) в 28 играх. Также в список попали Зеэв Буим ("Миннесота Уайлд"), Эммит Финни ("Детройт Ред Уингз"), Райан Леонард ("Вашингтон Кэпиталз"), Мэттью Шефер ("Нью-Йорк Айлендерс") и Беккет Сеннеке ("Анахайм Дакс").
Ранее Демидов занял второе место в списке претендентов на приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона, по версии авторов сайта турнира.
Демидов был выбран "Канадиенс" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Российский голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
8 декабря, 21:07
 
