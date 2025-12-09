Демидов вошел в число лучших новичков до 20 лет по версии НХЛ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский форвард "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов вошел в число лучших новичков среди полевых игроков текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не старше 20 лет по версии авторов сайта турнира.
Россиянин, которому в среду исполнится 20 лет, занимает второе место в списке бомбардиров среди нападающих-новичков с 22 очками (6 голов и 16 передач) в 28 играх. Также в список попали Зеэв Буим ("Миннесота Уайлд"), Эммит Финни ("Детройт Ред Уингз"), Райан Леонард ("Вашингтон Кэпиталз"), Мэттью Шефер ("Нью-Йорк Айлендерс") и Беккет Сеннеке ("Анахайм Дакс").
Ранее Демидов занял второе место в списке претендентов на приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона, по версии авторов сайта турнира.
Демидов был выбран "Канадиенс" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
