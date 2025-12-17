https://ria.ru/20251217/khokkey-2062529550.html
Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Монреаль" Демидова
Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе "Филадельфии" шайбы забросили Карл Грундстрем (20-я минута), Тревор Зеграс (27), Бобби Бринк (40) и Трэвис Конекны (59). У "Канадиенс" голом отметился Александр Тексье (19).
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков записал на свой счет результативную передачу. Форвард "Монреаля" Иван Демидов нанес один бросок в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "минус 2".
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Ванкувер Кэнакс" (0:3), "Торонто Мейпл Лифс" победил "Чикаго Блэкхокс" (3:2), "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме одолел "Анахайм Дакс" (4:3 ОТ), "Нью-Йорк Айлендерс" уступили "Детройт Ред Уингз" (2:3), а "Бостон Брюинз" обыграл "Юту Маммот" (4:1).