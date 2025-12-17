Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Монреаль" Демидова

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе "Филадельфии" шайбы забросили Карл Грундстрем (20-я минута), Тревор Зеграс (27), Бобби Бринк (40) и Трэвис Конекны (59). У "Канадиенс" голом отметился Александр Тексье (19).

Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков записал на свой счет результативную передачу. Форвард "Монреаля" Иван Демидов нанес один бросок в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "минус 2".