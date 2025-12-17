Рейтинг@Mail.ru
Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Монреаль" Демидова
Хоккей
 
05:47 17.12.2025
Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Монреаль" Демидова
Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Монреаль" Демидова
Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
1 : 4
Филадельфия
19:00 • Александр Тексье
(Джейк Эванс, Джош Андерсон)
19:39 • Карл Грундстрем
(Оуэн Типпетт, Шон Кутюрье)
26:26 • Тревор Зеграс
(Трэвис Конечны, Эмиль Андре)
39:10 • Бобби Бринк
(Матвей Мичков)
58:25 • Трэвис Конечны
(Кристиан Дворак, Шон Кутюрье)
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе "Филадельфии" шайбы забросили Карл Грундстрем (20-я минута), Тревор Зеграс (27), Бобби Бринк (40) и Трэвис Конекны (59). У "Канадиенс" голом отметился Александр Тексье (19).
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков записал на свой счет результативную передачу. Форвард "Монреаля" Иван Демидов нанес один бросок в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "минус 2".
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Ванкувер Кэнакс" (0:3), "Торонто Мейпл Лифс" победил "Чикаго Блэкхокс" (3:2), "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме одолел "Анахайм Дакс" (4:3 ОТ), "Нью-Йорк Айлендерс" уступили "Детройт Ред Уингз" (2:3), а "Бостон Брюинз" обыграл "Юту Маммот" (4:1).
