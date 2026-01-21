Рейтинг@Mail.ru
Демидов здорово читает игру, считает Хатсон
11:51 21.01.2026
Демидов здорово читает игру, считает Хатсон
Демидов здорово читает игру, считает Хатсон
Американский защитник "Монреаль Канадиенс" Лэйн Хатсон восхитился игрой и голевой передачей российского нападающего Ивана Демидова в матче Национальной... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
РИА Новости Спорт
спорт, монреаль, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл), иван демидов
Хоккей, Спорт, Монреаль, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Иван Демидов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский защитник "Монреаль Канадиенс" Лэйн Хатсон восхитился игрой и голевой передачей российского нападающего Ивана Демидова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты Уайлд".
Встреча в Монреале завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Демидов оформил ассистентский дубль, в том числе голевую передачу на Хатсона на 33-й минуте.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
4 : 3
Миннесота
15:22 • Филлип Дано
(Джош Андерсон, Кайден Гуле)
19:08 • Александр Каррье
(Майк Мэтесон, Иван Демидов)
32:35 • Лэйн Хатсон
(Иван Демидов, Джейден Страбл)
59:45 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
10:44 • Владимир Тарасенко
(Матс Цуккарелло, Квин Хьюс)
30:16 • Брок Фабер
(Кирилл Капризов, Винни Хиностроза)
52:40 • Владимир Тарасенко
(Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я ожидал передачу, просил ее и знал, что он меня увидит. Он очень здорово читает игру, хорошо доставляет шайбу в удобное для тебя место. Это был действительно замечательный пас", - заявил Хатсон в разговоре с журналистами, видеозапись которого опубликована на официальном сайте "Монреаля".
"Он принял много верных решений за последнее время. Он играет правильно, работает усердно, выигрывает множество единоборств за шайбу. А те особенные вещи, которые он вытворяет", - это продукт той проделанной им тяжелой работы", - добавил американец.
Демидов с 43 очками (11 голов + 32 передачи) в 50 матчах возглавляет список бомбардиров среди новичков текущего сезона НХЛ.
