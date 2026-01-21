Демидов здорово читает игру, считает Хатсон

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский защитник "Монреаль Канадиенс" Лэйн Хатсон восхитился игрой и голевой передачей российского нападающего Ивана Демидова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты Уайлд".
Встреча в Монреале завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Демидов оформил ассистентский дубль, в том числе голевую передачу на Хатсона на 33-й минуте.
"Я ожидал передачу, просил ее и знал, что он меня увидит. Он очень здорово читает игру, хорошо доставляет шайбу в удобное для тебя место. Это был действительно замечательный пас", - заявил Хатсон в разговоре с журналистами, видеозапись которого опубликована на официальном сайте "Монреаля".
"Он принял много верных решений за последнее время. Он играет правильно, работает усердно, выигрывает множество единоборств за шайбу. А те особенные вещи, которые он вытворяет", - это продукт той проделанной им тяжелой работы", - добавил американец.
Демидов с 43 очками (11 голов + 32 передачи) в 50 матчах возглавляет список бомбардиров среди новичков текущего сезона НХЛ.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.