Дубль Тарасенко не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Монреалем"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Монреале, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). У победителей отличились Филлип Дано (16-я минута), Александр Каррье (20), Лэйн Хатсон (33) и Коул Кофилд (60). В составе гостей дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (11, 53), а одним голом отметился Брок Фэйбер (31).
21 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
15:22 • Филлип Дано
19:08 • Александр Каррье
(Майк Мэтесон, Иван Демидов)
32:35 • Лэйн Хатсон
(Иван Демидов, Джейден Страбл)
59:45 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
10:44 • Владимир Тарасенко
30:16 • Брок Фабер
52:40 • Владимир Тарасенко
Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал две результативные передачи. Его соотечественник из "Монреаля" Иван Демидов также сделал ассистентский дубль.
На счету 34-летнего Тарасенко 13 шайб и 15 передач в 44 играх текущего сезона. Капризов вошел в топ-10 бомбардиров сезона НХЛ. В его активе теперь 59 очков (25 голов + 34 передачи).
"Монреаль", набрав 63 очка, идет на третьем месте в Атлантическом дивизионе. "Миннесота" с 65 баллами располагается на третьей позиции в Центральном дивизионе.
Результаты других матчей:
- "Коламбус" - "Оттава" - 1:4;
- "Даллас" - "Бостон" - 6:2;
- "Виннипег" - "Сент-Луис" - 3:1;
- "Нэшвилл" - "Баффало" - 3:5.
Российский защитник "Бостона" Никита Задоров отметился результативной передачей.