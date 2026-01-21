Рейтинг@Mail.ru
Дубль Тарасенко не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Монреалем" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:44 21.01.2026 (обновлено: 07:49 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/nkhl-2069214291.html
Дубль Тарасенко не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Монреалем"
Дубль Тарасенко не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Монреалем" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Дубль Тарасенко не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Монреалем"
"Монреаль Канадиенс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T07:44:00+03:00
2026-01-21T07:49:00+03:00
хоккей
спорт
монреаль
владимир тарасенко
кирилл капризов
филлип дано
монреаль канадиенс
миннесота уайлд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046700783_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_b71566c1f0dce14e19dfd353d606e54a.jpg
https://ria.ru/20260121/nkhl-2069212324.html
монреаль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046700783_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_af92d0f52af3b887b81c615138da90a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, монреаль, владимир тарасенко, кирилл капризов, филлип дано, монреаль канадиенс, миннесота уайлд, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Монреаль, Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов, Филлип Дано, Монреаль Канадиенс, Миннесота Уайлд, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Тарасенко не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Монреалем"

"Монреаль" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко
Хоккеист Миннесоты Уайлд Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : x.com/mnwild
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Монреале, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). У победителей отличились Филлип Дано (16-я минута), Александр Каррье (20), Лэйн Хатсон (33) и Коул Кофилд (60). В составе гостей дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (11, 53), а одним голом отметился Брок Фэйбер (31).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
4 : 3
Миннесота
15:22 • Филлип Дано
(Джош Андерсон, Кайден Гуле)
19:08 • Александр Каррье
(Майк Мэтесон, Иван Демидов)
32:35 • Лэйн Хатсон
(Иван Демидов, Джейден Страбл)
59:45 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
10:44 • Владимир Тарасенко
(Матс Цуккарелло, Квин Хьюс)
30:16 • Брок Фабер
(Кирилл Капризов, Винни Хиностроза)
52:40 • Владимир Тарасенко
(Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов отдал две результативные передачи. Его соотечественник из "Монреаля" Иван Демидов также сделал ассистентский дубль.
На счету 34-летнего Тарасенко 13 шайб и 15 передач в 44 играх текущего сезона. Капризов вошел в топ-10 бомбардиров сезона НХЛ. В его активе теперь 59 очков (25 голов + 34 передачи).
"Монреаль", набрав 63 очка, идет на третьем месте в Атлантическом дивизионе. "Миннесота" с 65 баллами располагается на третьей позиции в Центральном дивизионе.
Результаты других матчей:
  • "Коламбус" - "Оттава" - 1:4;
  • "Даллас" - "Бостон" - 6:2;
  • "Виннипег" - "Сент-Луис" - 3:1;
  • "Нэшвилл" - "Баффало" - 3:5.
Российский защитник "Бостона" Никита Задоров отметился результативной передачей.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Ассистентский хет-трик Кучерова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ
07:17
 
ХоккейСпортМонреальВладимир ТарасенкоКирилл КапризовФиллип ДаноМонреаль КанадиенсМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала