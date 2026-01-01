Рейтинг@Mail.ru
Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
21:18 01.01.2026
Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
хоккей
спорт
коул кофилд
иван демидов
ска (санкт-петербург)
монреаль канадиенс
майкл райдер
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, коул кофилд, иван демидов, ска (санкт-петербург), монреаль канадиенс, майкл райдер, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Коул Кофилд, Иван Демидов, СКА (Санкт-Петербург), Монреаль Канадиенс, Майкл Райдер, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре

Демидова из "Монреаля" признали лучшим новичком НХЛ в декабре

© Фото : x.com/nhlИван Демидов
Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Иван Демидов. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Он набрал наибольшее количество очков в прошедшем месяце среди новичков лиги, отметившись результативными действиями 14 раз (4 гола + 10 передач) в 15 матчах. Также он опередил остальных дебютантов по количеству ассистов. Лишь четверо новичков из "Монреаля" набирали больше очков за календарный месяц: Майкл Райдер (16 очков), Коул Кофилд (15) и Лэйн Хатсон (15).
Демидову 20 лет, он был выбран "Канадиенс" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне у россиянина 33 очка (10+23) в 39 встречах.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон"
24 декабря 2025, 05:55
 
ХоккейСпортКоул КофилдИван ДемидовСКА (Санкт-Петербург)Монреаль КанадиенсМайкл РайдерНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
