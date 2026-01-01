https://ria.ru/20260101/nkhl-2065994255.html
Демидова признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 01.01.2026
