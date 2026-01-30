Две передачи Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Колорадо"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:3 (3:1, 2:1, 2:1). В составе "Хабс" шайбы забросили Ноа Добсон (1-я минута), Ник Сузуки (6, 8), Джейк Эванс (37), Кирби Дак (38), Александр Каррье (46) и Юрай Слафковски (50). У гостей отличились Брок Нельсон (5), Йоэль Кивиранта (39) и Росс Колтон (45).

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился двумя голевыми передачами и прервал серию без набранных очков, которая составила три матча. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин записал на свой счет один результативный пас.