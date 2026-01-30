Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Колорадо"
06:36 30.01.2026
Две передачи Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Колорадо"
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
https://ria.ru/20260130/khokkey-2071130515.html
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, колорадо эвеланш, иван демидов, валерий ничушкин, арсений грицюк, максим цыплаков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Колорадо Эвеланш, Иван Демидов, Валерий Ничушкин, Арсений Грицюк, Максим Цыплаков
Две передачи Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Колорадо"

Две передачи Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

© REUTERS / Eric BolteХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Eric Bolte
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
7 : 3
Колорадо
00:56 • Ноа Добсон
(Лэйн Хатсон, Юрай Слафковский)
05:51 • Ник Сузуки
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
07:33 • Ник Сузуки
(Оливер Капанен, Майк Мэтесон)
36:36 • Джейк Эванс
(Кайден Гуле, Захари Болдук)
37:16 • Кирби Дах
(Захари Болдук)
45:45 • Александр Каррье
(Ник Сузуки, Кирби Дах)
49:55 • Юрай Слафковский
(Оливер Капанен, Иван Демидов)
04:09 • Брок Нельсон
(Джош Мэнсон, Самуэль Жирар)
38:06 • Джоэл Кивиранта
(Сэм Малински, Джек Дрери)
44:38 • Росс Колтон
(Валерий Ничушкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:3 (3:1, 2:1, 2:1). В составе "Хабс" шайбы забросили Ноа Добсон (1-я минута), Ник Сузуки (6, 8), Джейк Эванс (37), Кирби Дак (38), Александр Каррье (46) и Юрай Слафковски (50). У гостей отличились Брок Нельсон (5), Йоэль Кивиранта (39) и Росс Колтон (45).
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился двумя голевыми передачами и прервал серию без набранных очков, которая составила три матча. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин записал на свой счет один результативный пас.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Нью-Джерси Девилз" в овертайме обыграл "Нэшвилл Предаторз" (3:2 ОТ). В составе "Девилз" передачей отметился российский нападающий Арсений Грицюк. Также за "Нью-Джерси" дебютировал форвард Максим Цыплаков.
