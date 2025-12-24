Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон" - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Хоккей
 
05:55 24.12.2025
Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон"
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T05:55:00+03:00
2025-12-24T05:55:00+03:00
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, бостон брюинз, иван демидов, марат хуснутдинов, никита задоров
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Бостон Брюинз, Иван Демидов, Марат Хуснутдинов, Никита Задоров
Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон"

Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

© Фото : x.com/canadiensmtlХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : x.com/canadiensmtl
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Бостон
2 : 6
Монреаль
12:25 • Марат Хуснутдинов
(Мейсон Лорей)
19:42 • Алекс Стивз
(Давид Пастрняк, Виктор Арвидссон)
11:08 • Сэмуэль Блэйз
(Лэйн Хатсон, Ноа Добсон)
21:58 • Иван Демидов
47:04 • Захари Болдук
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
48:43 • Коул Кофилд
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
50:09 • Ник Сузуки
(Юрай Слафковский, Ноа Добсон)
52:22 • Юрай Слафковский
(Лэйн Хатсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (1:2, 1:0, 4:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Сэмми Бле (12-я минута), российский форвард Иван Демидов (22), Захари Болдюк (48), Коул Кофилд (49), Ник Судзуки (51) и Юрай Слафковски (53). У хозяев площадки отличились российский нападающий Марат Хуснутдинов (13) и Алекс Стивз (20).
Иван Демидов также отметился голевой передачей
Защитник "Бостона" Никита Задоров нанес один бросок в створ ворот, заблокировал три броска, провел один силовой прим и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским защитником "Монреаля" Арбером Джекаем.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Детройт Ред Уингз" обыграли "Даллас Старз" в овертайме со счетом 4:3, "Нью-Йорк Айлендерс" выиграли у "Нью-Джерси Девилз" (2:1), а "Оттава Сенаторз" проиграла "Баффало Сейбрз" (2:3 ОТ).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Вашингтон" проиграл клубу Панарина, Овечкин не забил в девятой игре подряд
Вчера, 05:46
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Монреаль КанадиенсБостон БрюинзИван ДемидовМарат ХуснутдиновНикита Задоров
 
Матч-центр
 
