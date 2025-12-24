Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон"

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (1:2, 1:0, 4:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Сэмми Бле (12-я минута), российский форвард Иван Демидов (22), Захари Болдюк (48), Коул Кофилд (49), Ник Судзуки (51) и Юрай Слафковски (53). У хозяев площадки отличились российский нападающий Марат Хуснутдинов (13) и Алекс Стивз (20).
Иван Демидов также отметился голевой передачей
Защитник "Бостона" Никита Задоров нанес один бросок в створ ворот, заблокировал три броска, провел один силовой прим и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским защитником "Монреаля" Арбером Джекаем.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Детройт Ред Уингз" обыграли "Даллас Старз" в овертайме со счетом 4:3, "Нью-Йорк Айлендерс" выиграли у "Нью-Джерси Девилз" (2:1), а "Оттава Сенаторз" проиграла "Баффало Сейбрз" (2:3 ОТ).
