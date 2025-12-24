Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 6:2 (1:2, 1:0, 4:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Сэмми Бле (12-я минута), российский форвард Иван Демидов (22), Захари Болдюк (48), Коул Кофилд (49), Ник Судзуки (51) и Юрай Слафковски (53). У хозяев площадки отличились российский нападающий Марат Хуснутдинов (13) и Алекс Стивз (20).

Иван Демидов также отметился голевой передачей

Защитник "Бостона" Никита Задоров нанес один бросок в створ ворот, заблокировал три броска, провел один силовой прим и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским защитником "Монреаля" Арбером Джекаем.