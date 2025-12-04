Рейтинг@Mail.ru
"Монреаль" обыграл "Виннипег", Демидов отметился голевой передачей - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Хоккей
 
06:46 04.12.2025
"Монреаль" обыграл "Виннипег", Демидов отметился голевой передачей
"Монреаль" обыграл "Виннипег", Демидов отметился голевой передачей
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, виннипег джетс, иван демидов, владислав наместников, андрей марков
© Фото : x.com/nhlХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 03:30
Закончен (Б)
Монреаль
3 : 21:0
Виннипег
29:59 • Юрай Слафковский
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
34:03 • Оливер Капанен
(Иван Демидов, Александр Тексье)
65:01 • Коул Кофилд (П)
18:35 • Марк Шайфеле
(Кайл Коннор, Дилан Демело)
31:53 • Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфеле)
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы в основное время матча забросили Юрай Слафковски (30-я минута) и Оливер Капанен (35). Автором решающего буллита стал Коул Кофилд. У "Виннипега" голами отличились Марк Шайфли (19) и Кайл Коннор (32).
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей и был признан второй звездой встречи. Форвард "Виннипега" Владислав Наместников нанес пять бросков в створ ворот и очков не набрал.
Перед началом матча на площадке "Канадиенс" прошла торжественная церемония чествования российского защитника Андрея Маркова, который ранее был включен в сборную лучших игроков "Хабс" по итогам четверти века. Марков выступал за "Монреаль" с 2000 по 2017 годы и всю свою карьеру в НХЛ провел в составе канадского клуба. В стане "Канадиенс" он набрал 572 очка (119 голов и 453 передачи) в 990 матчах в чемпионатах лиги и 32 очка (5+27) в 89 играх в плей-офф. В ходе церемонии болельщики "Монреаля" устроили Маркову продолжительные и громкие овации.
