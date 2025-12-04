"Монреаль" обыграл "Виннипег", Демидов отметился голевой передачей

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы в основное время матча забросили Юрай Слафковски (30-я минута) и Оливер Капанен (35). Автором решающего буллита стал Коул Кофилд. У "Виннипега" голами отличились Марк Шайфли (19) и Кайл Коннор (32).

Перед началом матча на площадке "Канадиенс" прошла торжественная церемония чествования российского защитника Андрея Маркова, который ранее был включен в сборную лучших игроков "Хабс" по итогам четверти века. Марков выступал за "Монреаль" с 2000 по 2017 годы и всю свою карьеру в НХЛ провел в составе канадского клуба. В стане "Канадиенс" он набрал 572 очка (119 голов и 453 передачи) в 990 матчах в чемпионатах лиги и 32 очка (5+27) в 89 играх в плей-офф. В ходе церемонии болельщики "Монреаля" устроили Маркову продолжительные и громкие овации.