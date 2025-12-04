"Монреаль" обыграл "Виннипег", Демидов отметился голевой передачей

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы в основное время матча забросили Юрай Слафковски (30-я минута) и Оливер Капанен (35). Автором решающего буллита стал Коул Кофилд. У "Виннипега" голами отличились Марк Шайфли (19) и Кайл Коннор (32).
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей и был признан второй звездой встречи. Форвард "Виннипега" Владислав Наместников нанес пять бросков в створ ворот и очков не набрал.
Перед началом матча на площадке "Канадиенс" прошла торжественная церемония чествования российского защитника Андрея Маркова, который ранее был включен в сборную лучших игроков "Хабс" по итогам четверти века. Марков выступал за "Монреаль" с 2000 по 2017 годы и всю свою карьеру в НХЛ провел в составе канадского клуба. В стане "Канадиенс" он набрал 572 очка (119 голов и 453 передачи) в 990 матчах в чемпионатах лиги и 32 очка (5+27) в 89 играх в плей-офф. В ходе церемонии болельщики "Монреаля" устроили Маркову продолжительные и громкие овации.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.