Шайба и пас Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Монреаль Канадиенс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась со счетом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Брэйден Пойнт (3-я минута), Понтус Хольмберг (7), Никита Кучеров (18), Шарль-Эдуар Д'Астус (23), и Даррен Рэддиш (42, 49). В составе проигравших шайбу забросил Оливер Капанен (40).
10 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
39:06 • Оливер Капанен
(Ник Сузуки, Иван Демидов)
02:27 • Брэйден Пойнт
06:03 • Понтус Холмберг
17:12 • Никита Кучеров
(Maxwell Crozier)
22:43 • Charles-Edouard D'Astous
41:22 • Даррен Рэддиш
48:41 • Даррен Рэддиш
Кучеров также отметился голевой передачей, россиянин с 36 очками (13 голов + 23 передачи) является лучшим бомбардиром команды в текущем регулярном чемпионате. Российский форвард "Монреаля" Иван Демидов сделал результативный пас на Капанена.
"Тампа" прервала четырехматчевую серию поражений и, набрав 36 очков, возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, где "Монреаль" с 33 баллами идет четвертым.