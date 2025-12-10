Рейтинг@Mail.ru
Шайба и пас Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:30 10.12.2025 (обновлено: 08:55 10.12.2025)
Шайба и пас Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ
Шайба и пас Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Шайба и пас Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Монреаль Канадиенс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Шайба и пас Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче НХЛ благодаря голу и передаче Кучерова

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Монреаль Канадиенс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась со счетом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Брэйден Пойнт (3-я минута), Понтус Хольмберг (7), Никита Кучеров (18), Шарль-Эдуар Д'Астус (23), и Даррен Рэддиш (42, 49). В составе проигравших шайбу забросил Оливер Капанен (40).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
1 : 6
Тампа-Бэй
39:06 • Оливер Капанен
(Ник Сузуки, Иван Демидов)
02:27 • Брэйден Пойнт
(Джейк Гентцель, Оливер Бьеркстранд)
06:03 • Понтус Холмберг
17:12 • Никита Кучеров
(Maxwell Crozier)
22:43 • Charles-Edouard D'Astous
(Никита Кучеров)
41:22 • Даррен Рэддиш
(Энтони Чирелли)
48:41 • Даррен Рэддиш
(Брэйден Пойнт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Кучеров также отметился голевой передачей, россиянин с 36 очками (13 голов + 23 передачи) является лучшим бомбардиром команды в текущем регулярном чемпионате. Российский форвард "Монреаля" Иван Демидов сделал результативный пас на Капанена.
"Тампа" прервала четырехматчевую серию поражений и, набрав 36 очков, возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, где "Монреаль" с 33 баллами идет четвертым.
