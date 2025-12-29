Рейтинг@Mail.ru
Дубль Кучерова принес "Тампе" четвертую победу подряд в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
07:58 29.12.2025
Дубль Кучерова принес "Тампе" четвертую победу подряд в НХЛ
Дубль Кучерова принес "Тампе" четвертую победу подряд в НХЛ
Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду в серии буллитов обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Дубль Кучерова принес "Тампе" четвертую победу подряд в НХЛ

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : x.com/nhl
Никита Кучеров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду в серии буллитов обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 3:0, 1:4, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров (23-я, 33-я минуты), по шайбе забросили Ник Пол (35) и Понтус Хольмберг (42). У "Монреаля" отличились российский форвард Иван Демидов (42), который также записал на свой счет ассист, Юрай Слафковский (50, 60) и Ноа Добсон (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 декабря 2025 • начало в 01:00
Закончен (Б)
Тампа-Бэй
5 : 41:0
Монреаль
22:28 • Никита Кучеров
(Гаге Гонсалвеш)
32:11 • Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Гаге Гонсалвеш)
34:49 • Ник Пол
(Оливер Бьеркстранд, Максим Грошев)
41:40 • Понтус Холмберг
(Оливер Бьеркстранд, Charles-Edouard D'Astous)
65:01 • Гаге Гонсалвеш (П)
65:01 • Брэйден Пойнт (П)
41:06 • Иван Демидов
(Юрай Слафковский, Ноа Добсон)
49:16 • Юрай Слафковский
(Оливер Капанен)
52:17 • Ноа Добсон
(Коул Кофилд, Майк Мэтесон)
59:56 • Юрай Слафковский
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
В серии буллитов у "Тампы" свои попытки реализовали Гейдж Гонсалвес и Брэйден Пойнт. У "Монреаля" забить не смогли Коул Кофилд и Демидов.
Кучеров был признан первой звездой встречи. Теперь на счету 32-летнего россиянина в текущем сезоне 49 очков (17 голов + 32 передачи) в 34 матчах. Он делит шестое место в гонке бомбардиров с чешским нападающим "Колорадо Эвеланш" Мартином Нечасом. Кучеров лидирует в списке бомбардиров среди россиян и занимает второе место в снайперской гонке соотечественников, уступая форварду "Миннесоты Уайлд" Кириллу Капризову (23 гола в 39 матчах).
"Тампа" выиграла четвертый матч регулярного чемпионата НХЛ подряд и располагается на втором месте в Атлантическом дивизионе, набрав 47 очков. "Монреаль" (46) идет на третьей строчке.
В другом матче дня "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). В составе победителей дублем отметился российский нападающий Кирилл Марченко, также шайбу забросил защитник Иван Проворов. У "Айлендерс" отличился российский форвард Максим Шабанов.
Результаты остальных матчей:
"Детройт Ред Уингз" - "Торонто Мейпл Лифс" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0);
"Чикаго Блэкхокс" - "Питтсбург Пингвинз" - 3:7 (0:4, 2:3, 1:0);
"Сиэтл Кракен" - "Филадельфия Флайерз" - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
