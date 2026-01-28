Два гола Дорофеева не спасли "Вегас" от поражения в матче с клубом Демидова

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" проиграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе "Канадиенс" шайбы в основное время матча забросили Филлип Дано (25-я минута) и Коул Кофилд (29). Автором решающего гола в овертайме стал Джейк Эванс (64). У гостей дубль оформил российский нападающий Павел Дорофеев (9, 57), который был признан третьей звездой матча.

Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал один бросок. Форвард "Монреаля" Иван Демидов один раз бросил в створ и очков не набрал.