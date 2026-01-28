Рейтинг@Mail.ru
Два гола Дорофеева не спасли "Вегас" от поражения в матче с клубом Демидова
Хоккей
 
05:50 28.01.2026
Два гола Дорофеева не спасли "Вегас" от поражения в матче с клубом Демидова
Два гола Дорофеева не спасли "Вегас" от поражения в матче с клубом Демидова
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" проиграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Два гола Дорофеева не спасли "Вегас" от поражения в матче с клубом Демидова

Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" проиграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Монреаль
3 : 2
Вегас
24:24 • Филлип Дано
(Захари Болдук)
28:55 • Коул Кофилд
(Ноа Добсон, Майк Мэтесон)
63:58 • Джейк Эванс
(Александр Тексье)
08:38 • Павел Дорофеев
56:52 • Павел Дорофеев
(Бен Хаттон, Braeden Bowman)
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе "Канадиенс" шайбы в основное время матча забросили Филлип Дано (25-я минута) и Коул Кофилд (29). Автором решающего гола в овертайме стал Джейк Эванс (64). У гостей дубль оформил российский нападающий Павел Дорофеев (9, 57), который был признан третьей звездой матча.
Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал один бросок. Форвард "Монреаля" Иван Демидов один раз бросил в створ и очков не набрал.
В других матчах чемпионата НХЛ хоккеисты "Бостон Брюинз" в овертайме выиграли у "Нэшвилл Предаторз" (3:2 ОТ), "Лос-Анджелес Кингз" на выезде одолел "Детройт Ред Уингз" (3:1), "Торонто Мейпл Лифс" проиграл "Баффало Сейбз" (4:7), а "Виннипег Джетс" обыграл "Нью-Джерси Девилз" (4:3).
