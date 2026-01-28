Два гола Дорофеева не спасли "Вегас" от поражения в матче с клубом Демидова

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). В составе "Канадиенс" шайбы в основное время матча забросили Филлип Дано (25-я минута) и Коул Кофилд (29). Автором решающего гола в овертайме стал Джейк Эванс (64). У гостей дубль оформил российский нападающий Павел Дорофеев (9, 57), который был признан третьей звездой матча.
Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев нанес один бросок в створ ворот, применил два силовых приема и заблокировал один бросок. Форвард "Монреаля" Иван Демидов один раз бросил в створ и очков не набрал.
В других матчах чемпионата НХЛ хоккеисты "Бостон Брюинз" в овертайме выиграли у "Нэшвилл Предаторз" (3:2 ОТ), "Лос-Анджелес Кингз" на выезде одолел "Детройт Ред Уингз" (3:1), "Торонто Мейпл Лифс" проиграл "Баффало Сейбз" (4:7), а "Виннипег Джетс" обыграл "Нью-Джерси Девилз" (4:3).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.