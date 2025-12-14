Рейтинг@Mail.ru
Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" Демидова - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:13 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/khokkey-2061915080.html
Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" Демидова
Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" Демидова - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" Демидова
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T06:13:00+03:00
2025-12-14T06:13:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк рейнджерс
монреаль канадиенс
артемий панарин
владислав гавриков
игорь шестеркин
иван демидов
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, монреаль канадиенс, артемий панарин, владислав гавриков, игорь шестеркин, иван демидов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Монреаль Канадиенс, Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Игорь Шестеркин, Иван Демидов
Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" Демидова

Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

© Фото : Социальные сети "Нью-Йорк Рейнджерс"Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Социальные сети "Нью-Йорк Рейнджерс"
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
5 : 4
Монреаль
18:49 • Noah Laba
(Уилл Кюилл, Конор Шири)
19:08 • Артемий Панарин (П)
27:22 • Уилл Кюилл
(Мэттью Робертсон, Noah Laba)
27:58 • Джей Ти Миллер
(Мэттью Робертсон, Конор Шири)
62:56 • Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винсент Трочек)
12:41 • Захари Болдук
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
14:10 • Арбер Зекай
(Александр Каррье, Александр Тексье)
16:18 • Джейк Эванс
(Лэйн Хатсон, Джо Велено)
23:17 • Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0). В составе "Рейнджерс" шайбы в основное время матча забросили Ноа Лаба (19-я минута), реализовавший штрафной бросок российский нападающий Артемий Панарин (20), Уилл Кайлли (28) и Джей Ти Миллер (28). Автором победного гола в овертайме стал Миллер (63). У "Монреаля" отличились Захари Болдюк (13), Арбер Джекай (15), Джейк Эванс (17) и Джош Андерсон (24).
Российский защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков нанес два броска в створ ворот и заблокировал один бросок. Голкипер "синерубашечниов" Игорь Шестеркин отразил 13 бросков из 17. Нападающий "Монреаля" Иван Демидов очков не набрал.
"Рейнджерс" прервали серию поражений, которая составила три матча. "Монреаль" проиграл в третьей игре из последних четырех встреч в чемпионате НХЛ.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Йорк РейнджерсМонреаль КанадиенсАртемий ПанаринВладислав ГавриковИгорь ШестеркинИван Демидов
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
