Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" Демидова

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0). В составе "Рейнджерс" шайбы в основное время матча забросили Ноа Лаба (19-я минута), реализовавший штрафной бросок российский нападающий Артемий Панарин (20), Уилл Кайлли (28) и Джей Ти Миллер (28). Автором победного гола в овертайме стал Миллер (63). У "Монреаля" отличились Захари Болдюк (13), Арбер Джекай (15), Джейк Эванс (17) и Джош Андерсон (24).