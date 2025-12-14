Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" Демидова

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0). В составе "Рейнджерс" шайбы в основное время матча забросили Ноа Лаба (19-я минута), реализовавший штрафной бросок российский нападающий Артемий Панарин (20), Уилл Кайлли (28) и Джей Ти Миллер (28). Автором победного гола в овертайме стал Миллер (63). У "Монреаля" отличились Захари Болдюк (13), Арбер Джекай (15), Джейк Эванс (17) и Джош Андерсон (24).
Российский защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков нанес два броска в створ ворот и заблокировал один бросок. Голкипер "синерубашечниов" Игорь Шестеркин отразил 13 бросков из 17. Нападающий "Монреаля" Иван Демидов очков не набрал.
"Рейнджерс" прервали серию поражений, которая составила три матча. "Монреаль" проиграл в третьей игре из последних четырех встреч в чемпионате НХЛ.
