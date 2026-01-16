Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче с "Баффало"

Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). В составе "Сейбрз" хет-трик оформил Тейдж Томпсон (5-я, 46-я и 59-я минуты), еще по шайбе забросили Джош Доу (11) и Алекс Так (29). У "Монреаля" голами отметились Коул Кофилд (4), российский нападающий Иван Демидов (15) и Ник Сузуки (34).