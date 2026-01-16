Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче с "Баффало"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
16 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
04:05 • Тейдж Томпсон
(Ноа Эстлунд, Джейсон Цукер)
10:30 • Джошуа Доан
(Тейдж Томпсон, Ноа Эстлунд)
28:55 • Алекс Так
45:11 • Тейдж Томпсон
(Джошуа Доан)
58:20 • Тейдж Томпсон
(Закари Бенсон)
03:11 • Коул Кофилд
14:20 • Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
23:05 • Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Коул Кофилд)
Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). В составе "Сейбрз" хет-трик оформил Тейдж Томпсон (5-я, 46-я и 59-я минуты), еще по шайбе забросили Джош Доу (11) и Алекс Так (29). У "Монреаля" голами отметились Коул Кофилд (4), российский нападающий Иван Демидов (15) и Ник Сузуки (34).
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" благодаря голу и передаче российского форварда Кирилла Марченко обыграл "Ванкувер Кэнакс" (4:1).