Рейтинг@Mail.ru
Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче с "Баффало" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:59 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/khokkey-2068219720.html
Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче с "Баффало"
Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче с "Баффало" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче с "Баффало"
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T05:59:00+03:00
2026-01-16T05:59:00+03:00
хоккей
коламбус блю джекетс
национальная хоккейная лига (нхл)
монреаль канадиенс
баффало сейбрз
иван демидов
кирилл марченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067506801_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_a06a5ca58cfa8f80cbc0964b44a5fbfa.jpg
https://ria.ru/20260116/khokkey-2068218436.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067506801_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_b859149cff4383fc18266ba55f9cd8ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, баффало сейбрз, иван демидов, кирилл марченко
Хоккей, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Баффало Сейбрз, Иван Демидов, Кирилл Марченко
Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче с "Баффало"

Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче НХЛ с "Баффало"

© REUTERS / Eric BolteХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Eric Bolte
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Баффало
5 : 3
Монреаль
04:05 • Тейдж Томпсон
(Ноа Эстлунд, Джейсон Цукер)
10:30 • Джошуа Доан
(Тейдж Томпсон, Ноа Эстлунд)
28:55 • Алекс Так
(Тейдж Томпсон, Расмус Дэлин)
45:11 • Тейдж Томпсон
(Джошуа Доан)
58:20 • Тейдж Томпсон
(Закари Бенсон)
03:11 • Коул Кофилд
(Ноа Добсон)
14:20 • Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
23:05 • Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Коул Кофилд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). В составе "Сейбрз" хет-трик оформил Тейдж Томпсон (5-я, 46-я и 59-я минуты), еще по шайбе забросили Джош Доу (11) и Алекс Так (29). У "Монреаля" голами отметились Коул Кофилд (4), российский нападающий Иван Демидов (15) и Ник Сузуки (34).
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" благодаря голу и передаче российского форварда Кирилла Марченко обыграл "Ванкувер Кэнакс" (4:1).
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова в дерби
05:48
 
ХоккейКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Монреаль КанадиенсБаффало СейбрзИван ДемидовКирилл Марченко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала