Двоих россиян включили в пятерку претендентов на "Колдер Трофи"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов и вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров вошли в список претендентов на приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона, по версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Аскарову 23 года, он перешел в "Сан-Хосе Шаркс" в августе 2024 года в результате обмена с "Нэшвилл Предаторз". В текущем сезоне голкипер провел 27 матчей и отразил 89,5% бросков по воротам. У Аскарова по итогам голосования журналистов 6 баллов.
В список претендентов на "Колдер Трофи" также вошел 24-летний российский защитник Александр Никишин из "Каролины Харрикейнз" (3 очка).
Полный список выглядит следующим образом: Мэттью Шефер ("Нью-Йорк Айлендерс") - 78 очков; Йеспер Валльстедт ("Миннесота Уайлд") - 50; Беккет Сеннеке ("Анахайм Дакс") - 47; Демидов - 41; Аскаров - 6; Оливер Капанен ("Монреаль Канадиенс") - 5; Райан Леонард ("Вашингтон Кэпиталз"), Зеев Буйум ("Ванкувер Кэнакс") - 4; Никишин - 3, Якуб Добеш ("Монреаль Канадиенс") и Эммит Финни ("Детройт Ред Уингз") - 1.