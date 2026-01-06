Рейтинг@Mail.ru
Двоих россиян включили в пятерку претендентов на "Колдер Трофи"
Хоккей
 
06.01.2026
Двоих россиян включили в пятерку претендентов на "Колдер Трофи"
Двоих россиян включили в пятерку претендентов на "Колдер Трофи"
Нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов и вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров вошли в список претендентов на приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), иван демидов, ярослав аскаров, монреаль канадиенс, сан-хосе шаркс
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Иван Демидов, Ярослав Аскаров, Монреаль Канадиенс, Сан-Хосе Шаркс
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов и вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров вошли в список претендентов на приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона, по версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Демидов был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В нынешнем сезоне 20-летний форвард набрал 36 очков (10 голов + 26 передач) в 42 играх. По итогам опроса в Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) он набрал 41 очко.
Аскарову 23 года, он перешел в "Сан-Хосе Шаркс" в августе 2024 года в результате обмена с "Нэшвилл Предаторз". В текущем сезоне голкипер провел 27 матчей и отразил 89,5% бросков по воротам. У Аскарова по итогам голосования журналистов 6 баллов.
В список претендентов на "Колдер Трофи" также вошел 24-летний российский защитник Александр Никишин из "Каролины Харрикейнз" (3 очка).
Полный список выглядит следующим образом: Мэттью Шефер ("Нью-Йорк Айлендерс") - 78 очков; Йеспер Валльстедт ("Миннесота Уайлд") - 50; Беккет Сеннеке ("Анахайм Дакс") - 47; Демидов - 41; Аскаров - 6; Оливер Капанен ("Монреаль Канадиенс") - 5; Райан Леонард ("Вашингтон Кэпиталз"), Зеев Буйум ("Ванкувер Кэнакс") - 4; Никишин - 3, Якуб Добеш ("Монреаль Канадиенс") и Эммит Финни ("Детройт Ред Уингз") - 1.
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Главный тренер "Рейнджерс" прокомментировал травму Шестеркина
Вчера, 11:15
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Иван ДемидовЯрослав АскаровМонреаль КанадиенсСан-Хосе Шаркс
 
