Ассистентский хет-трик Демидова принес "Монреалю" победу над "Ванкувером"

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0). В составе "Канадиенс" дубль на 25-й минуте оформил Александр Каррье, также шайбы забросили Ноа Добсон (19-я минута), Майк Мэтисон (41), Юрай Слафковски (42) и Оливер Капанен (47). У гостей отличились Элиас Петтерссон (12), Эвандер Кейн (22) и Макс Сассон (30).