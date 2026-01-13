Рейтинг@Mail.ru
Ассистентский хет-трик Демидова принес "Монреалю" победу над "Ванкувером" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:25 13.01.2026
Ассистентский хет-трик Демидова принес "Монреалю" победу над "Ванкувером"
Ассистентский хет-трик Демидова принес "Монреалю" победу над "Ванкувером"
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, ванкувер кэнакс, иван демидов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Ванкувер Кэнакс, Иван Демидов
Ассистентский хет-трик Демидова принес "Монреалю" победу над "Ванкувером"

Ассистентский хет-трик Демидова принес "Монреалю" победу над "Ванкувером" в НХЛ

© REUTERS / Eric BolteХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Eric Bolte
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 января 2026 • начало в 03:30
Завершен
Монреаль
6 : 3
Ванкувер
18:13 • Ноа Добсон
(Ник Сузуки)
24:31 • Александр Каррье
(Ник Сузуки, Александр Тексье)
24:51 • Александр Каррье
(Юрай Слафковский, Иван Демидов)
40:29 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Александр Тексье)
41:07 • Юрай Слафковский
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
46:05 • Оливер Капанен
(Иван Демидов, Юрай Слафковский)
11:53 • Элиас Петтерссон
(Линус Карлссон, Филип Хронек)
21:50 • Эвандер Кейн
(Аату Рятю)
29:42 • Макс Сассон
(Дрю О'Коннор, Пьер-Оливье Джозеф)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0). В составе "Канадиенс" дубль на 25-й минуте оформил Александр Каррье, также шайбы забросили Ноа Добсон (19-я минута), Майк Мэтисон (41), Юрай Слафковски (42) и Оливер Капанен (47). У гостей отличились Элиас Петтерссон (12), Эвандер Кейн (22) и Макс Сассон (30).
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился тремя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. В 46 матчах сезона-2025/26 он набрал 39 очков (10 голов и 29 передач). 20-летний россиянин возглавляет список бомбардиров среди новичков НХЛ.
"Монреаль" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Ванкувер" потерпел седьмое поражение подряд.
