Ассистентский хет-трик Демидова принес "Монреалю" победу над "Ванкувером"

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0). В составе "Канадиенс" дубль на 25-й минуте оформил Александр Каррье, также шайбы забросили Ноа Добсон (19-я минута), Майк Мэтисон (41), Юрай Слафковски (42) и Оливер Капанен (47). У гостей отличились Элиас Петтерссон (12), Эвандер Кейн (22) и Макс Сассон (30).
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился тремя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. В 46 матчах сезона-2025/26 он набрал 39 очков (10 голов и 29 передач). 20-летний россиянин возглавляет список бомбардиров среди новичков НХЛ.
"Монреаль" одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Ванкувер" потерпел седьмое поражение подряд.
