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Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах

Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 31.05.2023

Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах

в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, между городом Тырныауз и селением Бедык, столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик – Тырныауз, РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:55

2023-05-31T17:55

2023-05-31T17:55

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202331 мая в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, между городом Тырныауз и селением Бедык, столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик – Тырныауз, и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП погибли два человека, еще 12 были госпитализированы. 8 мая в Благовещенске, в районе пересечения улиц Красноармейской и Б. Хмельницкого, 22-летний водитель Toyota Prius, не имеющий прав, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ. От удара микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних 14 и 17 лет.5 мая в Севастополе в районе дома 18а по улице Брестской 36-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр перестроения, не выдержал безопасный интервал и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении маршрутным автобусом Mercedes под управлением 55-летнего водителя. После столкновения маршрутка выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на дерево и перевернулась. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутки, двое из них – дети. 23 февраля в Нефтегорском районе Самарской области, на 83-м километре трассы М-5 "Урал", столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус, следовавший из Самары в Бузулук. В момент аварии в автобусе было 16 человек, включая водителя. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе одиннадцатилетний мальчик. Пострадали 11 человек.21 января в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля Nissan на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной. В результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса.18 января в Кировском районе Волгограда "Камаз" столкнулся с маршрутным такси. По данным полиции, погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. Девять человек пострадали, из них четверо детей. 5 января Чебоксарском районе Чувашии столкнулись автомобиль Kia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, следовавший из села Красноармейское в Чебоксары. В результате ДТП один человек погиб, еще девять получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. 202212 декабря в Алексинском районе Тульской области столкнулись микроавтобус Iveco, следовавший по маршруту "Тула – Алексин", и грузовика "Камаз". После столкновения микроавтобус съехал в кювет. В результате ДТП водитель маршрутки от полученных травм скончался на месте, шесть пассажиров получили травмы.30 ноября в Трусовском районе Астрахани, в районе дома номер 171 на улице Комсомольская, столкнулись маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас". В результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, один сотрудник противопожарной службы погиб на месте происшествия. 11 ноября в Новосибирске у дома 142 по улице Титова произошло столкновение маршрутного такси и автомобиля Toyota Corolla. В результате ДТП в автомобиле погибли водитель и пассажир. Восемь человек пострадали, в том числе два пассажира легкового автомобиля. 24 октября на автодороге Р-21 Петербург – Мурманск маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет. В момент аварии в маршрутном такси находились 18 пассажиров и один водитель. В результате ДТП один человек погиб на месте, шестеро было госпитализированы. Позднее один из пострадавших скончался. 18 октября на 29-м километре Киевского шоссе в новой Москве маршрутный микроавтобус наехал на отбойник и опрокинулся. По данным представителя экстренных служб столицы, в результате ДТП один человек погиб, еще девять пострадали.29 сентября на выезде из Махачкалы грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками. В результате аварии погибли пять человек, в тот числе водитель грузовика. 19 сентября в Саратове маршрутный микроавтобус протаранил световую опору на улице Политехнической в Октябрьском районе. По данным МВД, микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв. В результате ДТП пострадали 19 человек, среди них трое подростков.27 августа в центре Омска маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, пострадали девять человек.15 августа в Чебоксарах возле остановки общественного транспорта по проспекту Тракторостроителей водитель микроавтобуса Ford Transit маршрута "Чебоксары – Новочебоксарск" совершил наезд на стоявшую фуру. По данным Госавтоинспекции, в салоне маршрутки в момент аварии находилось 24 человека. В результате ДТП пострадали 11 человек.31 июля на автодороге Астрахань-Ставрополь в Ставропольском крае столкнулись маршрутное такси "Газель", выполнявшее рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", и легковой автомобиль. Водитель Chevrolet Cruze совершил обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. В результате столкновения обе машины загорелись. Жертвами ДТП стали восемь человек, еще шесть пострадали. Сообщалось, что в числе погибших был ребенок.25 июля в Башкирии на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал" микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В результате ДТП шесть человек погибли, 10 пострадали, среди них трое детей.4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом. В результате аварии четыре человека погибли, 19 человек пострадали, среди них трое подростков.2 июня на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, и грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек.7 мая в Челябинской области микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, опрокинулся на автодороге "Миасс – Карабаш". В момент ДТП в нем находились 15 пассажиров. В результате аварии один пассажир погиб, еще четверо были госпитализированы.25 марта на 146-м километре автодороги М-2 "Крым" в Заокском районе Тульской области грузовик въехал в микроавтобус, который совершил вынужденную остановку для ремонтных работ. Микроавтобус передвигался по маршруту "Щекино – Москва". В момент происшествия водитель микроавтобуса производил ремонтные действия, находясь перед транспортным средством. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте. Семь пассажиров микроавтобуса пострадали.14 февраля на трассе в Могойтуйском районе Забайкалья столкнулись рейсовый микроавтобус Fiat и автомобиль Subaru Legacy. В результате ДТП один человек погиб, еще 10, в том числе ребенок, пострадали.13 января на трассе у села Первомайское Энгельсского района Саратовской области столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили. В результате три человека погибли, еще двое пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дтп