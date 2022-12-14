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Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах

Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах - РИА Новости, 14.12.2022

Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах

14 декабря полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:10

2022-12-14T15:10

2022-12-14T15:10

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202214 декабря полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, который подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. По данным издания Postimees, КАПО задержала проживающего в Эстонии Конощенка 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США. Власти США утверждают, не приводя доказательств, что Вадим Конощенок совместно с другими подозреваемыми был членом подпольной закупочной сети Serniya, которая якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой "Ростех", "Росатом", министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, действующий сотрудник ФСБ.В рамках данного уголовного дела в США были арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от "конечных потребителей" в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковские счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса (Италия) по американскому ордеру на арест был задержан Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса.В рамках данного уголовного дела США предъявили также обвинения Юрию Орехову (он был задержан в Германии), Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.Министерство юстиции США называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву – топ-менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Вашингтон обвиняет компанию в том, что она якобы "закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного применения, включая полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках".Продукция затем якобы передавалась "конечным потребителям в России, включая находящиеся под санкциями фирмы, контролируемые Телегиным и Туляковым", утверждают американские власти.Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как утверждается в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA. Более месяца Артем Усс содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. Американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.В конце ноября Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета.Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщал, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии.В начале июня россиянин Денис Клостер был задержан в Болгарии. Клостер прибыл на лыжный курорт Банско (Благоевградская область на юго-западе Болгарии) 30 мая и был арестован через несколько дней по запросу минюста США.Окружной суд в Благоевграде оставил Клостера под стражей до фактической передачи задержанного уполномоченным органам запрашивающей страны. Отмечалось, что решение суда является окончательным и не может быть опротестовано. Сообщалось, что сам Клостер настаивал на скорейшей экстрадиции в США, чтобы доказать свою невиновность. По информации газеты "24 часа", в документах американской стороны обвиняемый фигурирует под фамилией Емельянцев. Предполагается, что уроженец Омска носит фамилию Клостер (девичья фамилия его матери) только с 2019 года. По информации издания, Клостер недавно получил немецкое гражданство.Министерство юстиции США заявило о ликвидации бот-сети RSOCKS, якобы управлявшейся хакерами из России и взломавшей миллионы компьютеров по всему миру. Хотя фамилии хакеров не назывались, СМИ утверждают, что Клостер мог быть одним из создателей бот-сети. 19 сентября суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США Дениса Клостера. 20212 ноября в аэропорту Схипхол (Нидерланды) по запросу США был задержан и арестован россиянин Денис Дубников по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Адвокат Аркадий Бух сообщил, что мужчину задержали в Мексике агенты ФБР, которые вывезли его в Нидерланды. В августе 2022 года он был экстрадирован в США. По данным Минюста США, Дубников обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников. В суде он заявил о своей невиновности. В случае признания виновным Дубникову грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. 25 мая по запросу США в Южной Корее был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США. Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России.В случае признания Владимира Дунаева виновным ему грозит до 60 лет тюрьмы. В настоящее время уголовное разбирательство продолжается. 21 марта россиянин Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. В апреле посольство США официально запросило экстрадицию Клюшина. 24 июня 2021 года Федеральное управление юстиции распорядилось передать россиянина США. 30 августа стало известно, что Федеральное управление юстиции Швейцарии отказало России об экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина. 18 декабря Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Своей вины Клюшин не признает. Предварительные слушания по делу Клюшина назначены на 5 января 2023 года, жюри присяжных приступит к рассмотрению дела 30 января 2023 года. 202029 мая полиция Берлина (Германия) задержала россиянина Дениса Казначеева. Власти США подозревали его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозило лишение свободы на десятилетия. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность. Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic. Казначеев был отпущен под залог в 20 тысяч евро. Апелляционный суд Берлина в конце ноября 2021 года постановил выдать Казначеева американским властям. Решение было принято заочно, при этом экстрадиция была одобрена лишь при условии, что США не будут выдвигать дополнительных обвинений без согласия Германии, а условия заключения россиянина не ухудшатся. МИД РФ решение опротестовал. В январе 2022 года стало известно, что минюст США снял обвинения против Казначеева и отозвал запрос об его экстрадиции. 14 февраля россиянку Олесю Красилову, которая является сотрудницей Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ, подведомственное Россельхознадзору), задержали в Испании по запросу США. Красилова прибыла на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации и была задержана при вылете из аэропорта на острове Тенерифе. Американские власти обвинили россиянку, ранее работавшую в посольстве Соединенных Штатов, в передаче биометрических данных третьим лицам. Адвокат Красиловой заявил, что в апреле защите удалось доказать невозможность процедуры экстрадиции женщины, но из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, вернуть гражданку РФ на родину удалось только в мае. Отмечалось, что в случае экстрадиции ей могло грозить пожизненное заключение. 201913 октября в Минске задержана россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы. Во время задержания с Богачевой были муж и маленький ребенок – они ехали отдыхать.При этом в Белоруссии пока не подтверждают задержание россиянки Анны Богачевой.20 сентября в аэропорту Валенсии в Испании на основании международного ордера на арест, выданного США, был задержан россиянин, который прибыл в страну с гражданской женой и сыном. Обвиняемый в мошенничестве на крупную сумму через интернет гражданин РФ отказался от добровольной экстрадиции в Соединенные Штаты, он дал показания судье Национального суда по видеосвязи из Валенсии. Было принято решение о предварительном тюремном заключении, пока будет решаться вопрос об экстрадиции.В августе в Италии в аэропорту Неаполя по запросу США был задержан Александр Коршунов – топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки (бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation) Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до десяти лет тюрьмы. Россиянин находится под арестом в Италии.201815 декабря при прохождении пограничного контроля в аэропорту Хельсинки (Финляндия) по запросу США была задержана россиянка Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк), следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Власти США обвинили ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 года она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину россиянка отрицает. В январе 2019 года в финский минюст поступил запрос об экстрадиции Миры Тэрада в США. В июне она была экстрадирована в США.28 ноября гражданин России Антон Богданов был задержан в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда по запросу США о его экстрадиции. Первоначально Богданов отказался добровольно выехать в США и предпочел, чтобы вопрос о его экстрадиции решал таиландский суд. Однако в ходе судебного заседания в январе 2019 года Богданов объявил о своем согласии на ускоренную добровольную экстрадицию в США. В апреле власти США предъявили ему обвинения в "мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и взломе компьютеров". Ущерб оценивается в полтора миллиона долларов. Россиянину грозит до 27 лет тюрьмы. Он вины не признает, называет себя обычным пользователем компьютера и подчеркивает, что не знает языков программирования.9 ноября в Варне (Болгария) по запросу Вашингтона задержали гражданина России Александра Жукова. Ордер на задержание россиянина выдал суд Нью-Йорка. В США Богданова обвиняют в рекламном интернет-мошенничестве на 36 миллионов долларов. Помимо Жукова, по этому делу проходят еще пять россиян: Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также двое граждан Казахстана: Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. По версии следствия, они взламывали компьютеры и похищали личные данные "при отягчающих обстоятельствах". Кроме того, их обвиняют в отмывании денег. Сообщалось, что Овсянникова задержали в Малайзии, Тимченко – в Эстонии. Остальные пока остаются на свободе. В январе 2019 года власти Болгарии экстрадировали Жукова в США. Ему предъявлены обвинения "в сговоре с целью компьютерного мошенничества".2 февраля полиция Таиланда задержала в Бангкоке по запросу США российского гражданина Сергея Медведева, которого американские правоохранительные органы обвиняют в хакерстве и интернет-мошенничестве, а также в торговле запрещенными предметами через интернет. Американские правоохранительные органы считают россиянина "вторым лицом и руководителем "темного" интернет-сайта", через который продавались наркотики и оружие, краденые данные кредитных карт и банковских счетов, а также личные данные граждан. 9 февраля 2018 года стало известно, что Таиланд собирается экстрадировать в США Сергея Медведева.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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