https://ria.ru/20221202/uss-1835916144.html

Задержанного в Италии сына губернатора Усса перевели под домашний арест

Задержанного в Италии сына губернатора Усса перевели под домашний арест - РИА Новости, 02.12.2022

Задержанного в Италии сына губернатора Усса перевели под домашний арест

Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, в пятницу переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда, РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:55

2022-12-02T15:55

2022-12-02T16:20

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артем усс

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РИМ, 2 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Задержанный в Италии Артем Усс, сын красноярского губернатора Александра Усса, в пятницу переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин со ссылкой на адвокатов россиянина."Гражданин РФ Артем Усс сегодня был переведен под домашний арест. По словам итальянских адвокатов, он был доставлен в квартиру в пригороде Милана, которую специально для этого сняла его семья", - сказал генконсул.Неделю назад Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета. Первоначально адвокаты россиянина сообщили, что изменение меры пресечения в отношении их клиента произойдет в среду, однако затем стало известно, что оно откладывается до пятницы из-за "технических проблем". Как известно, количество электронных браслетов в Италии ограничено, и, судя по всему, поэтому россиянину пришлось провести еще некоторое время в тюрьме.В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии. Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщил РИА Новости, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии.

https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html

https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825553158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, россия, в мире, артем усс