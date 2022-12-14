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В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы - РИА Новости, 14.12.2022
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В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы
В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы - РИА Новости, 14.12.2022
В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы
Пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T00:31
2022-12-14T11:06
сша
россия
эстония
ростех
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, заявило Министерство юстиции США.Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе."В случае осуждения обвиняемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы", — сказано в пресс-релизе.Власти США утверждают, не приводя доказательств, что сеть Serniya, которая названа так по одной из входящих в нее компаний, якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой "Ростех", "Росатом", министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, действующий сотрудник ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела — Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от "конечных потребителей" в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковские счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
https://ria.ru/20221116/fbr-1831802046.html
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сша, россия, эстония, ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Россия, Эстония, Ростех, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
00:31 14.12.2022 (обновлено: 11:06 14.12.2022)
 
В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы

В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в тайных закупках электроники

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США в случае признания их виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, заявило Министерство юстиции США.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции в Эстонии, четверо россиян остаются на свободе.
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"В случае осуждения обвиняемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы", — сказано в пресс-релизе.
Власти США утверждают, не приводя доказательств, что сеть Serniya, которая названа так по одной из входящих в нее компаний, якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой "Ростех", "Росатом", министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.

"Задержав троих подозреваемых, мы сорвали работу закупочной сети, которая, предположительно, использовалась обвиняемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию", — заявил министр юстиции США Меррик Гарланд.

Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, действующий сотрудник ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела — Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.
По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от "конечных потребителей" в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковские счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
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СШАРоссияЭстонияРостехГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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