В Белоруссии пока не подтверждают задержание россиянки Анны Богачевой

МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии пока не подтверждают информацию о задержании по запросу США российской гражданки Анны Богачевой.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам источника, россиянка была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов, с ней были муж и маленький ребенок – ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве". По словам источника, задержанная уже связалась с консульством РФ в Белоруссии.

"Не располагаю информацией о задержании данной гражданки КГБ", - сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош.

В свою очередь в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что уточняют информацию о задержании Богачевой. В Государственном пограничном комитете республики заявили, что на границах Белоруссии и в аэропорту Минска такая гражданка на задерживалась.

В МИД Белоруссии информацию относительно россиянки Богачевой также не комментируют. "Без комментариев", - заявил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.

В октябре комитет сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года. В 85-страничном документе подтверждаются выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело. Агентство обвиняют в том, что оно пыталось повредить шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом и поддерживало кандидатуру Дональда Трампа "по распоряжению Кремля". Подтверждений участия российских властей комитет не представил.

Ранее Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение была включена и Анна Богачева как сотрудник Агентства интернет-исследований. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.