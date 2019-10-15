Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T14:08Z
https://ria.ru/20191015/1559805316.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_0:368:4256:2762_1036x0_80_0_0_d6492a206b158da1c44205fb9497cd39.jpg
РИА Новости

В Белоруссии пока не подтверждают задержание россиянки Анны Богачевой

12:45 15.10.2019 (обновлено: 14:08 15.10.2019)
1991
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии пока не подтверждают информацию о задержании по запросу США российской гражданки Анны Богачевой.
Юлия Юзик
10 октября, 02:17РИА Новости
Иран отпустил задержанную ранее россиянку Юзик, она летит в Россию
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. По словам источника, россиянка была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов, с ней были муж и маленький ребенок – ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве". По словам источника, задержанная уже связалась с консульством РФ в Белоруссии.
"Не располагаю информацией о задержании данной гражданки КГБ", - сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош.
В свою очередь в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что уточняют информацию о задержании Богачевой. В Государственном пограничном комитете республики заявили, что на границах Белоруссии и в аэропорту Минска такая гражданка на задерживалась.
В МИД Белоруссии информацию относительно россиянки Богачевой также не комментируют. "Без комментариев", - заявил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.
В октябре комитет сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года. В 85-страничном документе подтверждаются выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело. Агентство обвиняют в том, что оно пыталось повредить шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом и поддерживало кандидатуру Дональда Трампа "по распоряжению Кремля". Подтверждений участия российских властей комитет не представил.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
8 октября, 22:23РИА Новости
Сенат США обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве"
Ранее Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение была включена и Анна Богачева как сотрудник Агентства интернет-исследований. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
1200217
Обсудить 3
Задержание россиянки в БелоруссииАнна БогачеваРоберт МюллерБелоруссияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
РИА
Новости
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Женщина в наручниках
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Статуя Фемиды в суде
В России вынесли первый штраф за фейковые новости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
15:12Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
15:11В Москве из-за предмета, похожего на гранату, эвакуировали детский сад
15:09Власти востока Ливии заявили о вмешательстве в конфликт Турции и Катара
15:08Медведев раскритиковал чиновников за бесконечный поток бюрократии
15:07Путин отметил, как похорошел Абу-Даби
15:06Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
15:02Рост цен на авиабилеты может выйти за пределы инфляции, сообщили в ФАС
15:01МИД Катара назвал причины напряженных отношений с Саудовской Аравией
Лента новостейМолния