Задержанный в Испании россиянин отказался от добровольной экстрадиции в США

МАДРИД, 30 сен – РИА Новости. Гражданин РФ, задержанный в испанской Валенсии на основании международного ордера на арест, выданного США, отказался от добровольной экстрадиции, заявил РИА Новости источник в Национальном суде Испании.

По словам источника, задержанный, которого в США обвиняют в мошенничестве на крупную сумму через интернет, уже дал показания судье Национального суда по видеосвязи из Валенсии.

"Было принято решение о предварительном тюремном заключении, пока будет решаться вопрос об экстрадиции. У США есть сорок дней, чтобы выполнить необходимые формальности, конкретизировать запрос на экстрадицию. Он заявил, что не согласен с экстрадицией. Через эти сорок дней он должен дать показания в Национальном суде в Мадриде", - заявил источник.