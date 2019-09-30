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РИА Новости

Задержанный в Испании россиянин отказался от добровольной экстрадиции в США

14:34 30.09.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 30 сен – РИА Новости. Гражданин РФ, задержанный в испанской Валенсии на основании международного ордера на арест, выданного США, отказался от добровольной экстрадиции, заявил РИА Новости источник в Национальном суде Испании.
По словам источника, задержанный, которого в США обвиняют в мошенничестве на крупную сумму через интернет, уже дал показания судье Национального суда по видеосвязи из Валенсии.
Сотрудники полиции в Испании
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"Было принято решение о предварительном тюремном заключении, пока будет решаться вопрос об экстрадиции. У США есть сорок дней, чтобы выполнить необходимые формальности, конкретизировать запрос на экстрадицию. Он заявил, что не согласен с экстрадицией. Через эти сорок дней он должен дать показания в Национальном суде в Мадриде", - заявил источник.
Россиянин был задержан 20 сентября в аэропорту Валенсии, подтвердили ранее в посольстве РФ в Мадриде. В Испанию он прибыл с гражданской женой и сыном
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