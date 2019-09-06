В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова

На одной из улиц Неаполя

РИМ, 6 сен - РИА Новости. На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.

"Состоялось заседание суда Неаполя, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждался ли в суде вопрос об экстрадиции Коршунова.

О задержании Коршунова стало известно в четверг. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении.