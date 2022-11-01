Рейтинг@Mail.ru
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/obvinenie-1828293716.html
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина - РИА Новости, 01.11.2022
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина
Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:42
2022-11-01T02:06
владислав клюшин
сша
бостон
массачусетс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152490/72/1524907256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec9eeeab2aef17a7a458ddebeebc7e08.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.Защита россиянина в сентябре подала ходатайство о снятии с него обвинений в инсайдерской торговле. Согласно аргументам юристов, Клюшин может обвиняться только в якобы факте "взлома" корпоративных сетей, но не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Суд по итогам рассмотрения доводов защиты в понедельник отклонил данное ходатайство."Ходатайство о снятии обвинения – отклонено", - говорится в документах.В дополнение к этому суд подтвердил дату завершения предварительных слушаний по делу Клюшина 5 января 2023 года, а также назначил дату рассмотрения дела жюри присяжных на 30 января следующего года.Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США.Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.
https://ria.ru/20220801/obmen-1806544429.html
https://ria.ru/20220413/klyushin-1783303741.html
сша
бостон
массачусетс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152490/72/1524907256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0766c01567222af023c86288b0476f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав клюшин, сша, бостон, массачусетс, в мире
Владислав Клюшин, США, Бостон, Массачусетс, В мире
00:42 01.11.2022 (обновлено: 02:06 01.11.2022)
 
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина

Окружной суд в Бостоне отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Клюшина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание суда в США
Здание суда в США - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание суда в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.
Защита россиянина в сентябре подала ходатайство о снятии с него обвинений в инсайдерской торговле. Согласно аргументам юристов, Клюшин может обвиняться только в якобы факте "взлома" корпоративных сетей, но не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Суд по итогам рассмотрения доводов защиты в понедельник отклонил данное ходатайство.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 22:32
Bloomberg: при обмене заключенными Россия может попросить у США Клюшина
"Ходатайство о снятии обвинения – отклонено", - говорится в документах.
В дополнение к этому суд подтвердил дату завершения предварительных слушаний по делу Клюшина 5 января 2023 года, а также назначил дату рассмотрения дела жюри присяжных на 30 января следующего года.
Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США.
Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 13:21
Защита Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными
 
Владислав КлюшинСШАБостонМассачусетсВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала