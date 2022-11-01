https://ria.ru/20221101/obvinenie-1828293716.html
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина - РИА Новости, 01.11.2022
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина
Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:42
2022-11-01T00:42
2022-11-01T02:06
владислав клюшин
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.Защита россиянина в сентябре подала ходатайство о снятии с него обвинений в инсайдерской торговле. Согласно аргументам юристов, Клюшин может обвиняться только в якобы факте "взлома" корпоративных сетей, но не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Суд по итогам рассмотрения доводов защиты в понедельник отклонил данное ходатайство."Ходатайство о снятии обвинения – отклонено", - говорится в документах.В дополнение к этому суд подтвердил дату завершения предварительных слушаний по делу Клюшина 5 января 2023 года, а также назначил дату рассмотрения дела жюри присяжных на 30 января следующего года.Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США.Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.
https://ria.ru/20220801/obmen-1806544429.html
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владислав клюшин, сша, бостон, массачусетс, в мире
Владислав Клюшин, США, Бостон, Массачусетс, В мире
00:42 01.11.2022 (обновлено: 02:06 01.11.2022)
В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина
Окружной суд в Бостоне отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Клюшина
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.
Защита россиянина в сентябре подала ходатайство о снятии с него обвинений в инсайдерской торговле. Согласно аргументам юристов, Клюшин может обвиняться только в якобы факте "взлома" корпоративных сетей, но не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Суд по итогам рассмотрения доводов защиты в понедельник отклонил данное ходатайство.
"Ходатайство о снятии обвинения – отклонено", - говорится в документах.
В дополнение к этому суд подтвердил дату завершения предварительных слушаний по делу Клюшина 5 января 2023 года, а также назначил дату рассмотрения дела жюри присяжных на 30 января следующего года.
Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии
21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США
он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США.
Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.