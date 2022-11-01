https://ria.ru/20221101/obvinenie-1828293716.html

В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина

В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина - РИА Новости, 01.11.2022

В США суд отказался снять часть обвинений с россиянина Клюшина

Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:42

2022-11-01T00:42

2022-11-01T02:06

владислав клюшин

сша

бостон

массачусетс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152490/72/1524907256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec9eeeab2aef17a7a458ddebeebc7e08.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отказался снять часть обвинений с российского бизнесмена Владислава Клюшина, обвиняемого в совершении экономических преступлений, следует из обнародованных в понедельник документов суда.Защита россиянина в сентябре подала ходатайство о снятии с него обвинений в инсайдерской торговле. Согласно аргументам юристов, Клюшин может обвиняться только в якобы факте "взлома" корпоративных сетей, но не в инсайдерской торговле ценными бумагами. Суд по итогам рассмотрения доводов защиты в понедельник отклонил данное ходатайство."Ходатайство о снятии обвинения – отклонено", - говорится в документах.В дополнение к этому суд подтвердил дату завершения предварительных слушаний по делу Клюшина 5 января 2023 года, а также назначил дату рассмотрения дела жюри присяжных на 30 января следующего года.Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты со стороны защиты, Клюшина экстрадировали в США.Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.

https://ria.ru/20220801/obmen-1806544429.html

https://ria.ru/20220413/klyushin-1783303741.html

сша

бостон

массачусетс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав клюшин, сша, бостон, массачусетс, в мире