Цивилев дал старт работе удаленного багажного терминала в Шерегеше

Цивилев дал старт работе первого в России удаленного багажного терминала в Шерегеше
Через неделю, 11 ноября, на Шерегеше должен открыться горнолыжный сезон. Там впервые появится трасса для вечернего катания.
Как пообещал министр туризма и молодежной политики Кемеровской области Антон Пятовский, в первый день ночное развлечение будет бесплатным.
К 2027-му на Шерегеше планируют построить гостевые дома на горе Утуя. И еще одна хорошая новость: добираться станет проще. Таштагольский аэропорт уже в 2023-м начнет принимать самолеты.
Через неделю, 11 ноября, на Шерегеше должен открыться горнолыжный сезон. Там впервые появится трасса для вечернего катания.
Как пообещал министр туризма и молодежной политики Кемеровской области Антон Пятовский, в первый день ночное развлечение будет бесплатным.
К 2027-му на Шерегеше планируют построить гостевые дома на горе Утуя. И еще одна хорошая новость: добираться станет проще. Таштагольский аэропорт уже в 2023-м начнет принимать самолеты.
В Адыгее в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" строится горный экокурорт "Лагонаки". Первая очередь проекта предусматривает 20 километров горнолыжных трасс, трех- и четырехзвездные гостиницы на 650 номеров к 2025 году.
В Северной Осетии появится курорт "Мамисон", к 2024-му там запустят канатную дорогу.
Расширяется "Ведучи" в Чечне, строят новые трассы, оборудуют подъемники.
В Адыгее в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" строится горный экокурорт "Лагонаки". Первая очередь проекта предусматривает 20 километров горнолыжных трасс, трех- и четырехзвездные гостиницы на 650 номеров к 2025 году.
В Северной Осетии появится курорт "Мамисон", к 2024-му там запустят канатную дорогу.
Расширяется "Ведучи" в Чечне, строят новые трассы, оборудуют подъемники.
Бурно развивается промышленный туризм. В прошлом году для путешественников стали доступны сразу две ГЭС: Чиркейская в Дагестане и Саяно-Шушенская в Хакасии.
Невероятное впечатление — увидеть, как рождается электричество. "Уровень воды в энергетике называется бьефом. Тут их два: верхний и нижний. Перепад порядка 200 метров, такую мощь держит наша плотина", — рассказывают на Саяно-Шушенской. Там же надпись "Россия", крупнейшая в мире: 570 метров в длину и 52 метра в высоту.
В целом, как говорят эксперты, сейчас принимать туристов готовы 250-300 предприятий.
Бурно развивается промышленный туризм. В прошлом году для путешественников стали доступны сразу две ГЭС: Чиркейская в Дагестане и Саяно-Шушенская в Хакасии.
Невероятное впечатление — увидеть, как рождается электричество. "Уровень воды в энергетике называется бьефом. Тут их два: верхний и нижний. Перепад порядка 200 метров, такую мощь держит наша плотина", — рассказывают на Саяно-Шушенской. Там же надпись "Россия", крупнейшая в мире: 570 метров в длину и 52 метра в высоту.
В целом, как говорят эксперты, сейчас принимать туристов готовы 250-300 предприятий.
Возвращаются в моду старые добрые туристические поезда. Конечно, теперь железнодорожные круизы намного комфортнее, чем были в СССР. Душ в купе, WiFi почти без перебоев, есть местная сеть с развлечениями, в вагонах-ресторанах — живая музыка и танцы.
Можно выбрать современный или ретропоезд.
Расширяется география. Например, этой зимой предлагают "Величие Севера", "Сибирь". Можно отправиться в гости к Деду Морозу или посмотреть за одну поездку Псков, Великий Новгород, Ярославль.
Летом вас ждут гостеприимный Кавказ, виноградники у моря, "Поезд рыбака" в Астрахань.
Возвращаются в моду старые добрые туристические поезда. Конечно, теперь железнодорожные круизы намного комфортнее, чем были в СССР. Душ в купе, WiFi почти без перебоев, есть местная сеть с развлечениями, в вагонах-ресторанах — живая музыка и танцы.
Можно выбрать современный или ретропоезд.
Расширяется география. Например, этой зимой предлагают "Величие Севера", "Сибирь". Можно отправиться в гости к Деду Морозу или посмотреть за одну поездку Псков, Великий Новгород, Ярославль.
Летом вас ждут гостеприимный Кавказ, виноградники у моря, "Поезд рыбака" в Астрахань.
Чартеры полетели в регионы. Первый туристический борт в Чечню в июне приземлился со стопроцентной загрузкой.
Большим спросом пользовались рейсы в Дагестан, программа стартовала в апреле. "Направление вошло в топ самых популярных по России", — отмечают в "Интуристе".
Не забыли и Дальний Восток. Неделя на Камчатке с перелетом обходилась в 48 тысяч рублей.
Пока неясно, что будет с субсидированием чартеров по России, но туроператоры надеются, что поддержка продолжится.
Чартеры полетели в регионы. Первый туристический борт в Чечню в июне приземлился со стопроцентной загрузкой.
Большим спросом пользовались рейсы в Дагестан, программа стартовала в апреле. "Направление вошло в топ самых популярных по России", — отмечают в "Интуристе".
Не забыли и Дальний Восток. Неделя на Камчатке с перелетом обходилась в 48 тысяч рублей.
Пока неясно, что будет с субсидированием чартеров по России, но туроператоры надеются, что поддержка продолжится.
Турпоток на Дальний Восток в этом году вырос на 38 процентов.
"Здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — говорит президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
На Курилах планируют развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить глэмпинги и кемпинги.
Во Владивостоке, как сообщают опытные путешественники, есть все: от тигриного сафари и купания на диких пляжах до роскошных казино и ресторанов.
На Сахалине можно почувствовать себя первооткрывателем далеких земель, купаться, серфить, собирать морских ежей на отмелях и любоваться нерпами и сивучами.
Турпоток на Дальний Восток в этом году вырос на 38 процентов.
"Здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — говорит президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
На Курилах планируют развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить глэмпинги и кемпинги.
Во Владивостоке, как сообщают опытные путешественники, есть все: от тигриного сафари и купания на диких пляжах до роскошных казино и ресторанов.
На Сахалине можно почувствовать себя первооткрывателем далеких земель, купаться, серфить, собирать морских ежей на отмелях и любоваться нерпами и сивучами.
Появились национальные туристические маршруты.
Среди критериев, по которым отбирают программы, — перспективность, наличие значимых объектов (например, из списка ЮНЕСКО), узнаваемость, навигация, сувениры, соотношение "цена — качество".
В жюри — эксперты, в том числе из АТОР, ну а туристам остается только решить, что им ближе: "Стартап Петра I" в Ростовской области, изучение "Жемчужины Русского Севера" или поездка туда, где начинается Арктика, то есть в Архангельск.
Появились национальные туристические маршруты.
Среди критериев, по которым отбирают программы, — перспективность, наличие значимых объектов (например, из списка ЮНЕСКО), узнаваемость, навигация, сувениры, соотношение "цена — качество".
В жюри — эксперты, в том числе из АТОР, ну а туристам остается только решить, что им ближе: "Стартап Петра I" в Ростовской области, изучение "Жемчужины Русского Севера" или поездка туда, где начинается Арктика, то есть в Архангельск.
Кстати, Арктика — еще одно важное направление. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным и малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне.
Весной команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут к самой северной точке Дальнего Востока и Якутии — мысу Пакса.
Развивают туризм и на Таймыре. Там самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин, самые северные в мире горы и озеро, а также крупнейший водопад в России.
Кстати, Арктика — еще одно важное направление. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным и малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне.
Весной команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут к самой северной точке Дальнего Востока и Якутии — мысу Пакса.
Развивают туризм и на Таймыре. Там самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин, самые северные в мире горы и озеро, а также крупнейший водопад в России.
В пандемию огромную роль сыграла программа кешбэка. Этой возможностью воспользовались сотни тысяч россиян.
Детский кешбэк позволял семьям сэкономить до 20 тысяч рублей при покупке путевок в летние лагеря.
Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по проекту на 2023-2025 годы.
В пандемию огромную роль сыграла программа кешбэка. Этой возможностью воспользовались сотни тысяч россиян.
Детский кешбэк позволял семьям сэкономить до 20 тысяч рублей при покупке путевок в летние лагеря.
Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по проекту на 2023-2025 годы.
Зима — вовсе не повод отказываться от отдыха на море. Например, в Краснодарском крае два года назад запустили проект "Зимние пляжи". Романтичные пейзажи, даже позагорать порой можно.
Еще там, как и в других регионах, популяризуют яхтинг. Так, в Сочи хотят построить восемь марин.
Зима — вовсе не повод отказываться от отдыха на море. Например, в Краснодарском крае два года назад запустили проект "Зимние пляжи". Романтичные пейзажи, даже позагорать порой можно.
Еще там, как и в других регионах, популяризуют яхтинг. Так, в Сочи хотят построить восемь марин.
Дагестан в этом году переманил часть сочинских гостей. Теперь хотят создать курорт, способный привлечь еще более 200 тысяч отдыхающих в год. Площадкой для Каспийского туристического кластера станет Дербентский район.
Дагестан в этом году переманил часть сочинских гостей. Теперь хотят создать курорт, способный привлечь еще более 200 тысяч отдыхающих в год. Площадкой для Каспийского туристического кластера станет Дербентский район.
В 19 регионах при поддержке государства действует программа модульных отелей.
"Несомненное преимущество — возможность возводить дома на склонах и каменистой почве, в горах и в лесу. Одним словом, там, где строительство конструкций из бетона или недоступно или очень дорого", — объясняет президент Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма Андрей Подскребов.
В 19 регионах при поддержке государства действует программа модульных отелей.
"Несомненное преимущество — возможность возводить дома на склонах и каменистой почве, в горах и в лесу. Одним словом, там, где строительство конструкций из бетона или недоступно или очень дорого", — объясняет президент Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма Андрей Подскребов.
Одна из главных проблем России — дороги — постепенно решается. Этим летом добраться до моря было непросто из-за закрытых аэропортов юга России. Сейчас кабмин прорабатывает вопрос транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз".
Кроме того, как обещали в Автодоре, время в пути на личном транспорте от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга — Сочи и обходов Ростова с Краснодаром займет всего 15 часов.
Одна из главных проблем России — дороги — постепенно решается. Этим летом добраться до моря было непросто из-за закрытых аэропортов юга России. Сейчас кабмин прорабатывает вопрос транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз".
Кроме того, как обещали в Автодоре, время в пути на личном транспорте от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга — Сочи и обходов Ростова с Краснодаром займет всего 15 часов.
"Главное для авто- и мототуризма — качество трасс, и оно выросло многократно", — отмечает руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов.
По его словам, в Якутии и Магаданской области строят дороги с хорошим покрытием, пусть и не асфальтированным.
"Главное для авто- и мототуризма — качество трасс, и оно выросло многократно", — отмечает руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов.
По его словам, в Якутии и Магаданской области строят дороги с хорошим покрытием, пусть и не асфальтированным.
Если все планы реализуют, путешествовать по России будет проще и приятнее. Пока, по данным ВЦИОМ, 47 процентов туристов отмечают улучшение качества отдыха в стране. Пора перевалить за половину.
Если все планы реализуют, путешествовать по России будет проще и приятнее. Пока, по данным ВЦИОМ, 47 процентов туристов отмечают улучшение качества отдыха в стране. Пора перевалить за половину.
Через неделю, 11 ноября, на Шерегеше должен открыться горнолыжный сезон. Там впервые появится трасса для вечернего катания.
Как пообещал министр туризма и молодежной политики Кемеровской области Антон Пятовский, в первый день ночное развлечение будет бесплатным.
К 2027-му на Шерегеше планируют построить гостевые дома на горе Утуя. И еще одна хорошая новость: добираться станет проще. Таштагольский аэропорт уже в 2023-м начнет принимать самолеты.
В Адыгее в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" строится горный экокурорт "Лагонаки". Первая очередь проекта предусматривает 20 километров горнолыжных трасс, трех- и четырехзвездные гостиницы на 650 номеров к 2025 году.
В Северной Осетии появится курорт "Мамисон", к 2024-му там запустят канатную дорогу.
Расширяется "Ведучи" в Чечне, строят новые трассы, оборудуют подъемники.
Бурно развивается промышленный туризм. В прошлом году для путешественников стали доступны сразу две ГЭС: Чиркейская в Дагестане и Саяно-Шушенская в Хакасии.
Невероятное впечатление — увидеть, как рождается электричество. "Уровень воды в энергетике называется бьефом. Тут их два: верхний и нижний. Перепад порядка 200 метров, такую мощь держит наша плотина", — рассказывают на Саяно-Шушенской. Там же надпись "Россия", крупнейшая в мире: 570 метров в длину и 52 метра в высоту.
В целом, как говорят эксперты, сейчас принимать туристов готовы 250-300 предприятий.
Возвращаются в моду старые добрые туристические поезда. Конечно, теперь железнодорожные круизы намного комфортнее, чем были в СССР. Душ в купе, WiFi почти без перебоев, есть местная сеть с развлечениями, в вагонах-ресторанах — живая музыка и танцы.
Можно выбрать современный или ретропоезд.
Расширяется география. Например, этой зимой предлагают "Величие Севера", "Сибирь". Можно отправиться в гости к Деду Морозу или посмотреть за одну поездку Псков, Великий Новгород, Ярославль.
Летом вас ждут гостеприимный Кавказ, виноградники у моря, "Поезд рыбака" в Астрахань.
Чартеры полетели в регионы. Первый туристический борт в Чечню в июне приземлился со стопроцентной загрузкой.
Большим спросом пользовались рейсы в Дагестан, программа стартовала в апреле. "Направление вошло в топ самых популярных по России", — отмечают в "Интуристе".
Не забыли и Дальний Восток. Неделя на Камчатке с перелетом обходилась в 48 тысяч рублей.
Пока неясно, что будет с субсидированием чартеров по России, но туроператоры надеются, что поддержка продолжится.
Турпоток на Дальний Восток в этом году вырос на 38 процентов.
"Здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — говорит президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
На Курилах планируют развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить глэмпинги и кемпинги.
Во Владивостоке, как сообщают опытные путешественники, есть все: от тигриного сафари и купания на диких пляжах до роскошных казино и ресторанов.
На Сахалине можно почувствовать себя первооткрывателем далеких земель, купаться, серфить, собирать морских ежей на отмелях и любоваться нерпами и сивучами.
Появились национальные туристические маршруты.
Среди критериев, по которым отбирают программы, — перспективность, наличие значимых объектов (например, из списка ЮНЕСКО), узнаваемость, навигация, сувениры, соотношение "цена — качество".
В жюри — эксперты, в том числе из АТОР, ну а туристам остается только решить, что им ближе: "Стартап Петра I" в Ростовской области, изучение "Жемчужины Русского Севера" или поездка туда, где начинается Арктика, то есть в Архангельск.
Кстати, Арктика — еще одно важное направление. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России ищет механизм, который позволит коренным и малочисленным народам Севера развивать этнографический туризм в Арктической зоне.
Весной команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут к самой северной точке Дальнего Востока и Якутии — мысу Пакса.
Развивают туризм и на Таймыре. Там самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин, самые северные в мире горы и озеро, а также крупнейший водопад в России.
В пандемию огромную роль сыграла программа кешбэка. Этой возможностью воспользовались сотни тысяч россиян.
Детский кешбэк позволял семьям сэкономить до 20 тысяч рублей при покупке путевок в летние лагеря.
Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по проекту на 2023-2025 годы.
Зима — вовсе не повод отказываться от отдыха на море. Например, в Краснодарском крае два года назад запустили проект "Зимние пляжи". Романтичные пейзажи, даже позагорать порой можно.
Еще там, как и в других регионах, популяризуют яхтинг. Так, в Сочи хотят построить восемь марин.
Дагестан в этом году переманил часть сочинских гостей. Теперь хотят создать курорт, способный привлечь еще более 200 тысяч отдыхающих в год. Площадкой для Каспийского туристического кластера станет Дербентский район.
В 19 регионах при поддержке государства действует программа модульных отелей.
"Несомненное преимущество — возможность возводить дома на склонах и каменистой почве, в горах и в лесу. Одним словом, там, где строительство конструкций из бетона или недоступно или очень дорого", — объясняет президент Национального фонда по сохранению культурного наследия и развитию устойчивого туризма Андрей Подскребов.
Одна из главных проблем России — дороги — постепенно решается. Этим летом добраться до моря было непросто из-за закрытых аэропортов юга России. Сейчас кабмин прорабатывает вопрос транспортного сообщения между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз".
Кроме того, как обещали в Автодоре, время в пути на личном транспорте от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга — Сочи и обходов Ростова с Краснодаром займет всего 15 часов.
"Главное для авто- и мототуризма — качество трасс, и оно выросло многократно", — отмечает руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов.
По его словам, в Якутии и Магаданской области строят дороги с хорошим покрытием, пусть и не асфальтированным.
Если все планы реализуют, путешествовать по России будет проще и приятнее. Пока, по данным ВЦИОМ, 47 процентов туристов отмечают улучшение качества отдыха в стране. Пора перевалить за половину.