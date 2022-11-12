https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831033243.html

Цивилев дал старт работе удаленного багажного терминала в Шерегеше

Цивилев дал старт работе удаленного багажного терминала в Шерегеше - РИА Новости, 12.11.2022

Цивилев дал старт работе удаленного багажного терминала в Шерегеше

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первого в России удаленного багажного терминала, расположенного на курорте Шерегеш, сообщает... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:43

2022-11-12T13:43

2022-11-12T13:43

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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первого в России удаленного багажного терминала, расположенного на курорте Шерегеш, сообщает пресс-служба правительства региона."В рамках открытия горнолыжного сезона в Шерегеше губернатор Кузбасса проверил ход работ на важнейших объектах инфраструктуры, которые строят для дальнейшего развития курорта и запустил социально важные объекты, подготовленные к этому сезону. Так, глава региона дал старт работе первого в стране багажного терминала, расположенного прямо на горе, в сервисном центре "Белка", – говорится в сообщении."Сегодня в "Шерегеше" начал работать первый в России выносной терминал аэропорта им. Бориса Волынова. Это уникальный проект. Теперь можно оформить полностью трансфер с доставкой на курорт комфортабельными автобусами со сдачей и получением багажа здесь, на курорте. В перспективе багаж будут доставлять прямо в гостиницу. Мы к каждому летнему и зимнему сезону делаем все для повышения комфорта наших гостей, это наше правило. В этом сезоне прилет и вылет для туристов, прибывающих в Шерегеш, стали комфортнее, а благодаря доставке багажа из аэропорта Новокузнецка на курорт гости могут дополнительно около восьми часов понаслаждаться красотами Сибири и Горной Шории", — цитирует пресс-служба главу региона.Отмечается, что теперь гости Горной Шории могут сдавать горнолыжное оборудование и другой багаж в аэропорту вылета, а получать его уже непосредственно на курорте. Эта услуга работает и на обратном пути. Пока она доступна пассажирам авиакомпании Nordwind — базового перевозчика аэропорта Новокузнецка имени Б.В. Волынова. В скором времени к программе присоединятся и остальные авиаперевозчики. А пока их пассажиры могут оформить услугу при прилете в кассе аэропорта в Новокузнецке и на вылете — в удаленном багажном терминале.Курорт Шерегеш 11 ноября первым в России открыл горнолыжный сезон. Как уточняли в агентстве по туризму Кузбасса, праздничные мероприятия по случаю открытия горнолыжного сезона проходят в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест" с 11 по 13 ноября. В пятницу открытие горнолыжного сезона началось с парада спуска инструкторов. Основные мероприятия проходят в субботу. В программе мастер-классы от спортсменов российской сборной – мастера спорта международного класса Ильи Витюгова и мастера спорта России Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу на крупный денежный приз. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.Субботним вечером на главной сцене в Секторе А выступят кавер-группа и хэдлайнер открытия сезона Сергей Бобунец – лидер группы "Смысловые галлюцинации", участник марафона "Zа Россию".

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, сергей цивилев, новокузнецк, кемеровская область