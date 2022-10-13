https://ria.ru/20221013/oteli-1823454597.html

Дом на дереве или прямо над водой: как живется туристам в модульных отелях

Дом на дереве или прямо над водой: как живется туристам в модульных отелях - РИА Новости, 13.10.2022

Дом на дереве или прямо над водой: как живется туристам в модульных отелях

"Да это портал!" — удивляются туристы, глядя на снимок из Удмуртии. Дом вроде есть, но его почти не видно: в зеркальных стенах отражается лес. В Псковской... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:03

туризм

туризм

проблемы - туризм

отели

игорь бухаров

михаил мишустин

зарина догузова

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Светлана Баева. "Да это портал!" — удивляются туристы, глядя на снимок из Удмуртии. Дом вроде есть, но его почти не видно: в зеркальных стенах отражается лес. В Псковской области номера словно сложены из кубиков, а в Сочи гостиница вскоре "зависнет" над водой. В России подобных все больше. О том, что такое модульные отели, сколько они стоят и комфортно ли там постояльцам, — в материале РИА Новости.Привезут с завода со шторками"Дом для отдыха и жизни, быстровозводимый и всесезонный. Построим за месяц — установим за день!" — уверяют в компании, специализирующейся на модульных проектах. Подобных отелей становится все больше. Еще весной премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что "будет выделено четыре миллиарда рублей из федерального бюджета на возведение порядка 50 таких гостиниц на 2,5 тысячи номеров".При поддержке государства их устанавливают в 19 регионах России. Например, в Крыму, Краснодарском крае, в Тверской, Тульской, Ярославской, Иркутской областях, в Удмуртии, Бурятии, Приморье, на Камчатке. На проходящем форуме "Интурмаркет. Осень" глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что в 2022-2023 годах Крым и Севастополь получат 1,5 миллиарда рублей на развитие туризма, в том числе на создание модульных быстровозводимых отелей.В Ярославской области, как сообщил местный департамент туризма, смонтировали уже семь таких гостиниц. Всего до конца года планируют установить 104. На это регион получил из федерального бюджета более 150 миллионов рублей.Ранее замглавы Ростуризма Елена Лысенкова отметила: "Нужно, чтобы такой отель создавался на заводе под ключ — с кроватями и шторками, — а потом его можно было бы легко и быстро установить в любом регионе".Субсидию возвращать не нужно"Мы привезли модули с завода, но сборку ведут на месте, так как у нас нет возможности поставить домики целиком из-за густого леса. Монтажом занимаются специалисты предприятия-производителя, — рассказывает Венера Садыкова, директор и соучредитель экопарка "Окна в лес" в Удмуртии под Ижевском. — Один из модулей мы хотим поместить в крону деревьев в окружении вековых сосен. Поднимать будем с помощью крана".Она уточняет: все домики можно перенести на другое место без ущерба для них. Сейчас в экопарке их пять. При поддержке правительства и Агентства по туризму Удмуртской Республики (совместно с Ростуризмом) строится еще десять.Стоимость одного модуля примерно три миллиона рублей. "Мы участвовали в конкурсе Агентства по туризму Удмуртской Республики и стали одним из победителей. Нам выделили субсидию в размере 15 миллионов рублей. Этот проект мы реализуем к 1 декабря", — говорит Венера Садыкова.Обязательными условиями получения субсидии были пятидесятипроцентное софинансирование со стороны предпринимателя, полное исполнение заявленных сроков, реализация всех выделенных средств и соответствие моделей всем необходимым параметрам.Дерево для обниманий и дом на склонеУже построеннные дома — зеркальные, но, конечно, не из стекла, а из алюкобонда (композитный материал из алюминия и полимера), с панорамными окнами.У одного будущего модуля есть большая "сосна для обниманий". "Диаметр ее ствола — два с половиной метра. Она, как и другие деревья, расположенные близко к выходу из дома, будет встроена прямо в террасу", — объясняет Венера Садыкова. В каждом домике предусмотрены удобства, в том числе и мини-сауны, подогреваемые полы, кухня с холодильником, индукционной печью, микроволновкой, набором посуды. Кроме того, установят индивидуальные купели.Сейчас фонд совместно с группой компаний "Материя" реализует несколько таких проектов. "Наши партнеры уже построили экоотель из модульных домов в Красной Поляне. И эта технология прекрасно проявила себя как во время строительства, так и в ходе дальнейшей эксплуатации. Домики стоят на склоне, на высоте трех-семи метров над землей", — уточняет эксперт. Для экогостиницы "В ПОТОКЕ" на берегу реки Мзымты разработали новый тип комфортабельных модулей, террасы которых будут парить прямо над водой.Собираются, как кубикиВ псковском спортивно-туристическом комплексе "Раздолье" есть гостиницы, коттеджи, кемпинг, автокемпинг и "тетрис". Последний построен несколько лет назад как раз по модульной технологии и пользуется спросом."Такой прообраз временного жилья, но достаточно комфортного и интересного с точки зрения планировки", — говорит руководитель отдела развития и продвижения Марина Николаева.Эти номера, рассказывает она, пользуются популярностью у футбольных, хоккейных команд, у людей, которые любят отдыхать летом в прохладе."Плюс таких гостиничных блоков — они, как кубики, собираются, и там есть все инженерные коммуникации. Это облегчает строительство и регистрацию таких помещений", — поясняет эксперт. Туристам, которые едут семьей — например, мама, папа и три ребенка, — по ее словам, выгоднее снять такой домик: спальные места найдутся для всех.Шумоизоляция и безопасностьПравда, по мнению Марины Николаевой, строить модульные отели можно не везде. Например, вряд ли в них будет комфортно в центре города с оживленными улицами. По шумоизоляции они уступают капитальным домам: толщина стен другая.А вот с безопасностью, уверяют эксперты, все в порядке.Ветром отель тоже не сдует. Что касается пожароопасности, то, по словам эксперта, такие гостиницы можно полностью делать из негорючих материалов и это не требует дополнительных расходов.В этом году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,5 тысячи новых номеров в быстровозводимых гостиницах. По словам отельеров, туристам такие необычные домики нравятся.

https://ria.ru/20221012/rosturizm-1823345343.html

https://ria.ru/20221010/sbor-1822297532.html

https://ria.ru/20220812/granty-1809096753.html

https://ria.ru/20220822/kuban-1811316797.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, проблемы - туризм, отели, игорь бухаров, михаил мишустин, зарина догузова, удмуртская республика (удмуртия), краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), торгово-промышленная палата рф, туристы