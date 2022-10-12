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Крым и Севастополь получат на развитие туризма полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221012/rosturizm-1823345343.html
Крым и Севастополь получат на развитие туризма полтора миллиарда рублей
Крым и Севастополь получат на развитие туризма полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 12.10.2022
Крым и Севастополь получат на развитие туризма полтора миллиарда рублей
Почти 1,5 миллиарда рублей в 2022-2023 годах получат Крым и Севастополь на развитие туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на форуме... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:18
2022-10-12T13:18
туризм
туризм
новости - туризм
севастополь
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Почти 1,5 миллиарда рублей в 2022-2023 годах получат Крым и Севастополь на развитие туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на форуме "Интурмаркет.Осень".Это деньги на создание инфраструктуры, модульных, быстровозводимых отелей, поддержку малого и среднего бизнеса, обустройство туристических центров городов, проведение событийных мероприятий, сказала она.Догузова также добавила, что программа льготного кредитования продолжает работать.За счет ее средств будут возведены современные места размещения — в общей сложности почти пять тысяч номеров.
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туризм, новости - туризм, севастополь, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Севастополь, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Крым
13:18 12.10.2022
 
Крым и Севастополь получат на развитие туризма полтора миллиарда рублей

Ростуризм: Крым и Севастополь получат 1,5 миллиарда рублей на развитие туризма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму. На дальнем плане Свято-Владимирский кафедральный собор
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму. На дальнем плане Свято-Владимирский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Почти 1,5 миллиарда рублей в 2022-2023 годах получат Крым и Севастополь на развитие туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на форуме "Интурмаркет.Осень".
Это деньги на создание инфраструктуры, модульных, быстровозводимых отелей, поддержку малого и среднего бизнеса, обустройство туристических центров городов, проведение событийных мероприятий, сказала она.
Догузова также добавила, что программа льготного кредитования продолжает работать.
За счет ее средств будут возведены современные места размещения — в общей сложности почти пять тысяч номеров.
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Вчера, 07:03Туризм
В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСевастопольЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Республика Крым
 
 
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