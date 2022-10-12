https://ria.ru/20221012/rosturizm-1823345343.html

Крым и Севастополь получат на развитие туризма полтора миллиарда рублей

Крым и Севастополь получат на развитие туризма полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 12.10.2022

Крым и Севастополь получат на развитие туризма полтора миллиарда рублей

Почти 1,5 миллиарда рублей в 2022-2023 годах получат Крым и Севастополь на развитие туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на форуме... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:18

2022-10-12T13:18

2022-10-12T13:18

туризм

туризм

новости - туризм

севастополь

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика крым

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Почти 1,5 миллиарда рублей в 2022-2023 годах получат Крым и Севастополь на развитие туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на форуме "Интурмаркет.Осень".Это деньги на создание инфраструктуры, модульных, быстровозводимых отелей, поддержку малого и среднего бизнеса, обустройство туристических центров городов, проведение событийных мероприятий, сказала она.Догузова также добавила, что программа льготного кредитования продолжает работать.За счет ее средств будут возведены современные места размещения — в общей сложности почти пять тысяч номеров.

https://ria.ru/20221012/puteshestviya-1823213244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, севастополь, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым