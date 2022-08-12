https://ria.ru/20220812/granty-1809096753.html
Мишустин рассказал о грантах для туристических проектов
Мишустин рассказал о грантах для туристических проектов - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин рассказал о грантах для туристических проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске сообщил, что до конца 2022 года около 800 инициатив малого и среднего... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:53
2022-08-12T11:53
2022-08-12T11:53
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске сообщил, что до конца 2022 года около 800 инициатив малого и среднего бизнеса получат гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", ранее их уже получили около 500 проектов.По словам Мишустина, гранты, выделяемые в рамках нацпроекта, можно использовать на создание кемпингов, обустройство пляжей, маршрутов, разработку экскурсий и другие цели."Такие субсидии на 1 миллиард 200 миллионов рублей получили почти полтысячи, а если точно 467 проектов. Продолжается эта практика и сейчас. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса", - сообщил Мишустин.Также правительство запустило "пилот" по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. "На это направили 4 миллиарда рублей в 19 регионов нашей страны. И уже в текущем году в таких отелях должно появиться около 2,5 тысячи новых номеров для проживания", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html
https://ria.ru/20220812/puteshestvie-1809089687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, михаил мишустин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о грантах для туристических проектов
Премьер Мишустин: до конца года 800 инициатив по туризму получат гранты
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске сообщил, что до конца 2022 года около 800 инициатив малого и среднего бизнеса получат гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", ранее их уже получили около 500 проектов.
По словам Мишустина, гранты, выделяемые в рамках нацпроекта, можно использовать на создание кемпингов, обустройство пляжей, маршрутов, разработку экскурсий и другие цели.
"Такие субсидии на 1 миллиард 200 миллионов рублей получили почти полтысячи, а если точно 467 проектов. Продолжается эта практика и сейчас. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса", - сообщил Мишустин.
Также правительство запустило "пилот" по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. "На это направили 4 миллиарда рублей в 19 регионов нашей страны. И уже в текущем году в таких отелях должно появиться около 2,5 тысячи новых номеров для проживания", - подчеркнул Мишустин.