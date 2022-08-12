https://ria.ru/20220812/granty-1809096753.html

Мишустин рассказал о грантах для туристических проектов

Мишустин рассказал о грантах для туристических проектов - РИА Новости, 12.08.2022

Мишустин рассказал о грантах для туристических проектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске сообщил, что до конца 2022 года около 800 инициатив малого и среднего... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:53

2022-08-12T11:53

2022-08-12T11:53

туризм

туризм

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михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске сообщил, что до конца 2022 года около 800 инициатив малого и среднего бизнеса получат гранты на развитие туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", ранее их уже получили около 500 проектов.По словам Мишустина, гранты, выделяемые в рамках нацпроекта, можно использовать на создание кемпингов, обустройство пляжей, маршрутов, разработку экскурсий и другие цели."Такие субсидии на 1 миллиард 200 миллионов рублей получили почти полтысячи, а если точно 467 проектов. Продолжается эта практика и сейчас. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса", - сообщил Мишустин.Также правительство запустило "пилот" по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. "На это направили 4 миллиарда рублей в 19 регионов нашей страны. И уже в текущем году в таких отелях должно появиться около 2,5 тысячи новых номеров для проживания", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html

https://ria.ru/20220812/puteshestvie-1809089687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туризм, новости - туризм, михаил мишустин