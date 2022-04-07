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В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей - РИА Новости, 07.04.2022
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей
Власти выделят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:12
2022-04-07T17:12
2022-04-07T17:12
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти выделят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Будет выделено четыре миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство порядка 50 модульных отелей на 2,5 тысячи номеров", — сказал он.Премьер-министр также сообщил, что правительство отчислит около 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных перевозок на 15-ти самых популярных направлениях России.В конце марта на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время. Сейчас завершается конкурс на разработку таких проектных решений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, новости - туризм, туристы, отели, михаил мишустин
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти выделят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Будет выделено четыре миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство порядка 50 модульных отелей на 2,5 тысячи номеров", — сказал он.
Премьер-министр также сообщил, что правительство отчислит около 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных перевозок на 15-ти самых популярных направлениях России.
В конце марта на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время. Сейчас завершается конкурс на разработку таких проектных решений.