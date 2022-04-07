Рейтинг@Mail.ru
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220407/oteli-1782323185.html
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей - РИА Новости, 07.04.2022
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей
Власти выделят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:12
2022-04-07T17:12
туризм
туризм
россия
новости - туризм
туристы
отели
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728275505_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_075035891fcc1275abcf973b6653af55.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти выделят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Будет выделено четыре миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство порядка 50 модульных отелей на 2,5 тысячи номеров", — сказал он.Премьер-министр также сообщил, что правительство отчислит около 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных перевозок на 15-ти самых популярных направлениях России.В конце марта на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время. Сейчас завершается конкурс на разработку таких проектных решений.
https://ria.ru/20220331/oteli-1781047016.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728275505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63d92b41ca5df57869c62ada85735c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, россия, новости - туризм, туристы, отели, михаил мишустин
17:12 07.04.2022
 
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России

© Depositphotos / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти выделят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Будет выделено четыре миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство порядка 50 модульных отелей на 2,5 тысячи номеров", — сказал он.
Премьер-министр также сообщил, что правительство отчислит около 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных перевозок на 15-ти самых популярных направлениях России.
В конце марта на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время. Сейчас завершается конкурс на разработку таких проектных решений.
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 19:37Туризм
В России появятся быстровозводимые трехзвездочные отели
 
ТуризмТуризмРоссияНовости - ТуризмтуристыОтелиМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала