https://ria.ru/20220407/oteli-1782323185.html

В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей

В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей - РИА Новости, 07.04.2022

В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей

Власти выделят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:12

2022-04-07T17:12

2022-04-07T17:12

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти выделят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Будет выделено четыре миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство порядка 50 модульных отелей на 2,5 тысячи номеров", — сказал он.Премьер-министр также сообщил, что правительство отчислит около 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных перевозок на 15-ти самых популярных направлениях России.В конце марта на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что быстровозводимые трехзвездочные гостиницы появятся в регионах России в ближайшее время. Сейчас завершается конкурс на разработку таких проектных решений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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