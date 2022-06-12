https://ria.ru/20220612/taymyr-1794641115.html

Российским туристам покажут "профессиональную" Арктику

Российским туристам покажут "профессиональную" Арктику - РИА Новости, 12.06.2022

Российским туристам покажут "профессиональную" Арктику

В 2021-м полуостров Таймыр, самый большой в России, посетили 9611 туристов, в этом году ожидается рост на 30 процентов, сообщила представитель агентства... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:11

2022-06-12T12:11

2022-06-12T12:39

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В 2021-м полуостров Таймыр, самый большой в России, посетили 9611 туристов, в этом году ожидается рост на 30 процентов, сообщила представитель агентства развития Норильска Анжела Ткаченко.Самый-самый ТаймырОна напомнила, что площадь Таймыра составляет 900 тысяч квадратных километров, это полторы Франции, три Великобритании или десять Португалий. На полуострове находится самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин, самые северные в мире горы и озеро, а также самый высокий водопад в России.Пока, по словам Ткаченко, туризм на полуострове только развивается, местные жители очень радушны, тут проживает пять коренных народностей: долганы, ненцы, нганасаны, эвенки, энцы.На теплоходе "Максим Горький" можно доплыть от Красноярска до поселка Дудинка. Это столица Таймыра, круглогодичный порт, который закрывается лишь в мае, во время ледохода.Настоящая АрктикаЭксперты уверяют, что полуостров — это настоящая Арктика, при этом доступная туристам, хотя добраться не очень просто.Долгие годы Арктика и Антарктика были закрыты, в них могли попасть только ученые. "Я много раз ездила и туда, и туда с научными целями. Сейчас мы втроем, ООО "Хатанга", которую я представляю, компания "Панарктик Стар" и RussiaDiscovery создали уникальный маршрут, чтобы показать путешественникам Арктику", – говорит Наталья Осипова, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. По ее словам, если сказать полярнику, что Мурманск — это Арктика, "он и общаться с вами не будет". А Таймыр — это именно "профессиональная" Арктика. По ее словам, маршрут можно назвать экспедицией. "Есть три уровня сложности, но для туристов мы выбирали специальные места, чтобы это было безопасно", — уточнила она.Называется экспедиция "Арктическая мозаика". "Путешественники смогут увидеть фьордовые озера и каньоны плато Путорана, арктическую тундру и суровые скалы Хатанги, а также познакомиться с культурой и бытом малых народов Севера в Норильске и Дудинке", — уточняют в RussiaDiscovery.Первый полет на Северный полюсНаталья напомнила, что Хатанга была первым местом старта экспедиций на Северный полюс, там есть аэропорт, способный принимать самолеты различных типов."Самый первый лайнер на Северный полюс отправился именно из Хатанги, рейс, кстати, организовал француз. Сейчас мы хотим восстановить то, что было. Начинаем с очистки территории, — рассказал руководитель высокоширотной экспедиции "Барнео" Александр Красноперов. — Мы решили пойти и дальше: 17 июня на ПМЭФ я подпишу соглашение с Росконгрессом о создании в Хатанге научного центра".Во время тура планируется посещение поселков, где проживают коренные жители. Например, нганасаны. Их, по словам Натальи Осиповой, всего 832 человека в мире. "В поселке можно купить, скажем, удивительные дубленки, расшитые бисером, — рассказывает эксперт. — Есть все размеры, стоимость примерно 30 тысяч. В такой и в Москве приятно будет гулять".Зачем ехать в Хатангу "Едят здесь оленину, замороженные ягоды, рыбу — иногда сырую, иногда мороженую. Передвигаются на вертолетах, снегоходах, оленьих упряжках, ТРЭКОЛах — это такие уазики на больших колесах", – говорит Сергей Абдульманов из Туту.ру.Отвечая на вопрос, зачем ехать, он перечисляет: визуальная эстетика, своеобразные люди, музеи, например мамонтохранилище. По его словам, впечатления превратятся в байки, которые потом можно годами рассказывать.Генеральный директор "Панарктик Стар" Егор Похващев рассказал о Плато Путорана — географическом центре и "полюсе недоступности" России. "Высота стен гор там — один километр, длина — 160. Причем это горы без вершин. Очень много озер, водопадов. В нашем маршруте мы поднимаемся на террасы, идем на каяках, есть возможность спортивной рыбалки. На озере Лама увидим первый дом, построенный в 1939 году".На плато Путорана появилось и качественное размещение: глэмпинг с домиками. Во всех есть душ, туалет, теплые полы, панорамное остекление.Воздушные ворота ТаймыраВ программе предусмотрен и Норильск — воздушные ворота Таймыра, именно сюда прилетают самолеты из Москвы и других городов. Многие знают фотографии с заброшенными домами-мертвецами, но их появление было неизбежно. Именно в Норильске, по словам Егора, строились первые высотные здания на вечной мерзлоте, тут отрабатывались технологии, которые потом применялись и в других странах. Например, полукруглый дом в центре города, по словам эксперта, стоит, опираясь прямо на так называемую линзу, то есть на лед. В Норильске жили актер Иннокентий Смоктуновский, ученый, писатель и переводчик Лев Гумилев.В Арктику с комфортомСтоимость туров высока. Например, программа "Арктическая мозаика" — от 290 тысяч рублей на человека, и это без перелета. Пока в планах один заезд в начале августа.Но если спрос будет, их может стать больше. Есть и сокращенные программы, например только Норильск и плато Путорана, тогда удовольствие чуть дешевле — от 240 тысяч. Но в любом случае это возможность погрузиться в Арктику, находясь в комфортных условиях, проживая в отелях уровня три-четыре звезды.Цена объясняется тем, что связь с большой землей поддерживать сложно. Даже вместо карет скорой помощи тут вертолеты. А стоимость, например, пятилитровой бутылки воды — 400 рублей, все дорого.Эксперты уверяют, что рост турпотока на экологии Арктики не скажется. "Наш проект и туристический, и социальный, — говорит Наталья Осипова. — Сейчас там целина-целина, а развитие туризма — это и развитие региона. Наша задача, чтобы россияне могли приезжать в Арктику. О нагрузке будем думать, когда наладим турпоток, но до этого еще очень далеко".

https://ria.ru/20170818/1500608979.html

https://ria.ru/20170703/1497758549.html

https://ria.ru/20210224/arktika-1597527114.html

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Лана Баева

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