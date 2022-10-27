https://ria.ru/20221027/sheregesh-1827184882.html

На курорте "Шерегеш" впервые запустят трассу для вечернего катания

На курорте "Шерегеш" впервые запустят трассу для вечернего катания - РИА Новости, 27.10.2022

На курорте "Шерегеш" впервые запустят трассу для вечернего катания

Трассу для вечернего катания запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:55

2022-10-27T17:55

2022-10-27T17:55

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

горнолыжный спорт

курорт

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_618c03e38c7c206a0e94bb6c76987c94.jpg

КЕМЕРОВО, 27 окт — РИА Новости. Трассу для вечернего катания запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский."Курорт был большим исключением, на нем не было организовано вечернего катания. В других наших комплексах освещение установлено, на том же "Югусе", "Танае". В этом сезоне такая система заработает и в "Шерегеше". Это позволит нам удлинить время катания", — сказал Пятовский.Министр уточнил, что открытие новой трассы пройдет в секторе Б. В первый день вечернее катание для всех гостей будет бесплатным. Также, по словам Пятовского, на курорте заработает новый физкультурно- оздоровительный комплекс."Называется "Опушка", на самом верху. Там можно будет посидеть, отдохнуть, получить какие-то услуги, связанные с физической активностью", — добавил министр.Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в "Шерегеше" откроется 11 ноября.

https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, горнолыжный спорт, курорт, кемеровская область