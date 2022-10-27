https://ria.ru/20221027/sheregesh-1827184882.html
На курорте "Шерегеш" впервые запустят трассу для вечернего катания
На курорте "Шерегеш" впервые запустят трассу для вечернего катания - РИА Новости, 27.10.2022
На курорте "Шерегеш" впервые запустят трассу для вечернего катания
Трассу для вечернего катания запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:55
2022-10-27T17:55
2022-10-27T17:55
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КЕМЕРОВО, 27 окт — РИА Новости. Трассу для вечернего катания запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский."Курорт был большим исключением, на нем не было организовано вечернего катания. В других наших комплексах освещение установлено, на том же "Югусе", "Танае". В этом сезоне такая система заработает и в "Шерегеше". Это позволит нам удлинить время катания", — сказал Пятовский.Министр уточнил, что открытие новой трассы пройдет в секторе Б. В первый день вечернее катание для всех гостей будет бесплатным. Также, по словам Пятовского, на курорте заработает новый физкультурно- оздоровительный комплекс."Называется "Опушка", на самом верху. Там можно будет посидеть, отдохнуть, получить какие-то услуги, связанные с физической активностью", — добавил министр.Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в "Шерегеше" откроется 11 ноября.
https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, горнолыжный спорт, курорт, кемеровская область
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Горнолыжный спорт, Курорт, Кемеровская область
На курорте "Шерегеш" впервые запустят трассу для вечернего катания
На горнолыжном курорте "Шерегеш" в новом сезоне запустят трассу для вечернего катания
КЕМЕРОВО, 27 окт — РИА Новости. Трассу для вечернего катания запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики региона Антон Пятовский.
"Курорт был большим исключением, на нем не было организовано вечернего катания. В других наших комплексах освещение установлено, на том же "Югусе", "Танае". В этом сезоне такая система заработает и в "Шерегеше". Это позволит нам удлинить время катания", — сказал Пятовский.
Министр уточнил, что открытие новой трассы пройдет в секторе Б. В первый день вечернее катание для всех гостей будет бесплатным. Также, по словам Пятовского, на курорте заработает новый физкультурно- оздоровительный комплекс.
"Называется "Опушка", на самом верху. Там можно будет посидеть, отдохнуть, получить какие-то услуги, связанные с физической активностью", — добавил министр.
Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в "Шерегеше" откроется
11 ноября.