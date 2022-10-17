Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше
Власти Кузбасса рассказали, что горнолыжный сезон в Шерегеше откроется 11 ноября
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчастница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля "GrelkaFest" на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 17 окт — РИА Новости. Горнолыжный сезон в "Шерегеше" начнется 11 ноября, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"В этом году туристов ждут новинки, которые сделают отдых еще более выгодным, комфортным и запоминающимся", — говорится в информации.
Мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона, будут проходить с 11 по 13 ноября.
"Инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса", — заявил губернатор Сергей Цивилев.
По просьбе гостей горнолыжного курорта будет продлено время работы трассы "Запад" на Мустаге, где любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого сделали освещение склона и канатки. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". В сервисном центре "Белка" откроется удаленный пункт выдачи багажа прилетевших в Новокузнецкий аэропорт туристов. На обратном пути действует аналогичный алгоритм.
"Шерегеш" — горнолыжный курорт с уникальным снегом (пухляком), рельефом с перепадом высот от 120 до 630 метров и общей протяженностью трасс более 56 километров. Там больше 20 канатных дорог, среди которых бугельные, кресельные и гондольные подъемники, а также два траволатора. Более 20 кафе находятся непосредственно в зоне катания — всего около 50 ресторанов, баров местной, русской, европейской и азиатской кухонь. Отельный городок расположен в зоне пешей доступности к горной инфраструктуре курорта. Сезон — один из самых длинных в стране: с ноября по май.