https://ria.ru/20221017/kuzbass-1824528763.html

Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше

Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше

Горнолыжный сезон в "Шерегеше" начнется 11 ноября, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:06

2022-10-17T11:06

2022-10-17T11:06

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КЕМЕРОВО, 17 окт — РИА Новости. Горнолыжный сезон в "Шерегеше" начнется 11 ноября, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области."В этом году туристов ждут новинки, которые сделают отдых еще более выгодным, комфортным и запоминающимся", — говорится в информации.Мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона, будут проходить с 11 по 13 ноября."Инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса", — заявил губернатор Сергей Цивилев.По просьбе гостей горнолыжного курорта будет продлено время работы трассы "Запад" на Мустаге, где любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого сделали освещение склона и канатки. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". В сервисном центре "Белка" откроется удаленный пункт выдачи багажа прилетевших в Новокузнецкий аэропорт туристов. На обратном пути действует аналогичный алгоритм."Шерегеш" — горнолыжный курорт с уникальным снегом (пухляком), рельефом с перепадом высот от 120 до 630 метров и общей протяженностью трасс более 56 километров. Там больше 20 канатных дорог, среди которых бугельные, кресельные и гондольные подъемники, а также два траволатора. Более 20 кафе находятся непосредственно в зоне катания — всего около 50 ресторанов, баров местной, русской, европейской и азиатской кухонь. Отельный городок расположен в зоне пешей доступности к горной инфраструктуре курорта. Сезон — один из самых длинных в стране: с ноября по май.

https://ria.ru/20220916/kuzbass-1817347360.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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