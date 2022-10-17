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Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше - РИА Новости, 17.10.2022
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Туризм
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Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше
Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше
Горнолыжный сезон в "Шерегеше" начнется 11 ноября, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:06
2022-10-17T11:06
туризм
туризм
новости - туризм
кемеровская область
туристы
куда можно лететь
куда поехать
отдых
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КЕМЕРОВО, 17 окт — РИА Новости. Горнолыжный сезон в "Шерегеше" начнется 11 ноября, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области."В этом году туристов ждут новинки, которые сделают отдых еще более выгодным, комфортным и запоминающимся", — говорится в информации.Мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона, будут проходить с 11 по 13 ноября."Инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса", — заявил губернатор Сергей Цивилев.По просьбе гостей горнолыжного курорта будет продлено время работы трассы "Запад" на Мустаге, где любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого сделали освещение склона и канатки. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". В сервисном центре "Белка" откроется удаленный пункт выдачи багажа прилетевших в Новокузнецкий аэропорт туристов. На обратном пути действует аналогичный алгоритм."Шерегеш" — горнолыжный курорт с уникальным снегом (пухляком), рельефом с перепадом высот от 120 до 630 метров и общей протяженностью трасс более 56 километров. Там больше 20 канатных дорог, среди которых бугельные, кресельные и гондольные подъемники, а также два траволатора. Более 20 кафе находятся непосредственно в зоне катания — всего около 50 ресторанов, баров местной, русской, европейской и азиатской кухонь. Отельный городок расположен в зоне пешей доступности к горной инфраструктуре курорта. Сезон — один из самых длинных в стране: с ноября по май.
https://ria.ru/20220916/kuzbass-1817347360.html
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туризм, новости - туризм, кемеровская область, туристы, куда можно лететь, куда поехать, отдых, отдых в россии, курорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Кемеровская область, туристы, куда можно лететь, куда поехать, Отдых, отдых в России, Курорт
11:06 17.10.2022
 
Власти Кузбасса рассказали, когда откроется горнолыжный сезон в Шерегеше

Власти Кузбасса рассказали, что горнолыжный сезон в Шерегеше откроется 11 ноября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчастница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля "GrelkaFest" на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 17 окт — РИА Новости. Горнолыжный сезон в "Шерегеше" начнется 11 ноября, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"В этом году туристов ждут новинки, которые сделают отдых еще более выгодным, комфортным и запоминающимся", — говорится в информации.
Мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона, будут проходить с 11 по 13 ноября.
"Инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса", — заявил губернатор Сергей Цивилев.
По просьбе гостей горнолыжного курорта будет продлено время работы трассы "Запад" на Мустаге, где любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого сделали освещение склона и канатки. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". В сервисном центре "Белка" откроется удаленный пункт выдачи багажа прилетевших в Новокузнецкий аэропорт туристов. На обратном пути действует аналогичный алгоритм.
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В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш
"Шерегеш" — горнолыжный курорт с уникальным снегом (пухляком), рельефом с перепадом высот от 120 до 630 метров и общей протяженностью трасс более 56 километров. Там больше 20 канатных дорог, среди которых бугельные, кресельные и гондольные подъемники, а также два траволатора. Более 20 кафе находятся непосредственно в зоне катания — всего около 50 ресторанов, баров местной, русской, европейской и азиатской кухонь. Отельный городок расположен в зоне пешей доступности к горной инфраструктуре курорта. Сезон — один из самых длинных в стране: с ноября по май.
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