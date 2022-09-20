https://ria.ru/20220920/sheregesh-1818088299.html

В Шерегеше расширят туристическую инфраструктуру

В Шерегеше расширят туристическую инфраструктуру - РИА Новости, 20.09.2022

В Шерегеше расширят туристическую инфраструктуру

Гостевые дома появятся на горе Утуя горнолыжного комплекса "Шерегеш" к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:47

2022-09-20T17:47

2022-09-20T17:47

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КЕМЕРОВО, 20 сен — РИА Новости. Гостевые дома появятся на горе Утуя горнолыжного комплекса "Шерегеш" к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона."Проект предполагает создание объектов туристической инфраструктуры горнолыжного комплекса "Шерегеш" на горе Утуя в секторе "Е". Инвестор планирует построить здесь гостевые дома, хостелы, ресторан, глэмпинг и лыжную базу с прокатом спортивного инвентаря", — пояснили в пресс-службе.Уточняется, что стоимость проекта — более 300 миллионов рублей. Ранее директор компании "Аэрокузбасс", владеющей Таштагольским аэропортом (расположен вблизи "Шерегеша"), Кирилл Ермаков заявил, что воздушная гавань начнет принимать самолеты уже в 2023 году. Таким образом туристам будет удобнее и быстрее добираться до курорта.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

курорт, строительство, гостиницы, новости - туризм, кемеровская область, туризм, туристы