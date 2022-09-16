https://ria.ru/20220916/kuzbass-1817347360.html

В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш

В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш - РИА Новости, 16.09.2022

В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш

Таштагольский аэропорт, расположенный вблизи горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе, уже в 2023 году начнет принимать самолеты, сообщил директор владеющей... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:41

2022-09-16T17:41

2022-09-16T17:41

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КЕМЕРОВО, 16 сен — РИА Новости. Таштагольский аэропорт, расположенный вблизи горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе, уже в 2023 году начнет принимать самолеты, сообщил директор владеющей воздушной гаванью компании "Аэрокузбасс" Кирилл Ермаков."На эту взлетно-посадочную полосу никто не приземлялся и не взлетал с нее более 30 лет. Поэтому мы сейчас оформляем правильно документы и планируем в следующем году начать с малой авиации", — сказал он.Ермаков уточнил, что на данный момент аэропорт Таштагола используется только для вертолетов, летающих в отдаленные поселки Горной Шории. Компания намерена заняться развитием аэропорта, в частности, увеличением взлетно-посадочной полосы, чтобы там могли приземляться самолеты более высокого класса из Новосибирска, Красноярска, Кемерово с туристами, прибывающими на курорт на выходные.Горнолыжный курорт "Шерегеш" в текущем году стал одним из самых популярных и посещаемых в стране. В зимнем сезоне 2022 года его посетили более двух миллионов гостей. Сейчас там нет собственного аэропорта, а туристы приземляются в Новокузнецке, далее добираются на автобусах или электричке.

https://ria.ru/20220909/saudovskayaaraviya-1815676568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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