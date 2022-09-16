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В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш - РИА Новости, 16.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220916/kuzbass-1817347360.html
В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш
В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш - РИА Новости, 16.09.2022
В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш
Таштагольский аэропорт, расположенный вблизи горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе, уже в 2023 году начнет принимать самолеты, сообщил директор владеющей... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:41
2022-09-16T17:41
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красноярск
аэропорт
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КЕМЕРОВО, 16 сен — РИА Новости. Таштагольский аэропорт, расположенный вблизи горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе, уже в 2023 году начнет принимать самолеты, сообщил директор владеющей воздушной гаванью компании "Аэрокузбасс" Кирилл Ермаков."На эту взлетно-посадочную полосу никто не приземлялся и не взлетал с нее более 30 лет. Поэтому мы сейчас оформляем правильно документы и планируем в следующем году начать с малой авиации", — сказал он.Ермаков уточнил, что на данный момент аэропорт Таштагола используется только для вертолетов, летающих в отдаленные поселки Горной Шории. Компания намерена заняться развитием аэропорта, в частности, увеличением взлетно-посадочной полосы, чтобы там могли приземляться самолеты более высокого класса из Новосибирска, Красноярска, Кемерово с туристами, прибывающими на курорт на выходные.Горнолыжный курорт "Шерегеш" в текущем году стал одним из самых популярных и посещаемых в стране. В зимнем сезоне 2022 года его посетили более двух миллионов гостей. Сейчас там нет собственного аэропорта, а туристы приземляются в Новокузнецке, далее добираются на автобусах или электричке.
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туризм, новости - туризм, таштагол, новосибирск, красноярск, аэропорт, новокузнецк
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таштагол, Новосибирск, Красноярск, Аэропорт, Новокузнецк
17:41 16.09.2022
 
В Кузбассе начнет принимать самолеты аэропорт рядом с курортом Шерегеш

В Кузбассе аэропорт рядом с курортом Шерегеш начнет принимать самолеты в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОтдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области
Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 16 сен — РИА Новости. Таштагольский аэропорт, расположенный вблизи горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе, уже в 2023 году начнет принимать самолеты, сообщил директор владеющей воздушной гаванью компании "Аэрокузбасс" Кирилл Ермаков.
"На эту взлетно-посадочную полосу никто не приземлялся и не взлетал с нее более 30 лет. Поэтому мы сейчас оформляем правильно документы и планируем в следующем году начать с малой авиации", — сказал он.
Ермаков уточнил, что на данный момент аэропорт Таштагола используется только для вертолетов, летающих в отдаленные поселки Горной Шории. Компания намерена заняться развитием аэропорта, в частности, увеличением взлетно-посадочной полосы, чтобы там могли приземляться самолеты более высокого класса из Новосибирска, Красноярска, Кемерово с туристами, прибывающими на курорт на выходные.
Горнолыжный курорт "Шерегеш" в текущем году стал одним из самых популярных и посещаемых в стране. В зимнем сезоне 2022 года его посетили более двух миллионов гостей. Сейчас там нет собственного аэропорта, а туристы приземляются в Новокузнецке, далее добираются на автобусах или электричке.
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